中国人大发言人：前防长李尚福已不是人大代表

中国全国人大会议发言人娄勤俭说，中国前国防部长李尚福已不是人大代表，不能参加今年的两会（全国人大、政协年会）。

娄勤俭星期一（3月4日）中午出席人大会议开幕前的新闻发布会，他在会后离场时回答《联合早报》关于李尚福是否会参加两会的提问时笃定地说：“他不能参加（两会），因为他已经不是代表。”

今年66岁的李尚福在2022年的中共二十大后，出任中共中央军委委员；去年3月出任国家中央军委委员、国务委员、防长。

去年8月底，他从公众视野中消失，两个月后被免去国家中央军委委员、国务委员和防长职务。上月底，李尚福的名字也在国防部官网的中共中央军事委员会名单中被移除。

不过，官方至今没有宣布李尚福被罢免人大代表职务的消息，也没有公告他请辞人大代表。截至星期一晚间，李尚福的名字仍在全国人大官网的代表名单中，隶属解放军和武警部队代表团。

相比之下，同样被免职的前外交部长秦刚，已辞去全国人大代表职务，也从代表名单中除名。

李尚福目前还有中共中央委员的身份，他是否还是人大代表依然存疑；可以确定的是，李尚福不会参加本次两会。

另一方面，官方星期一公布的人大会议议程显示，今年的大会没有人事相关议程，意味着可能不会产生新的国务委员。

秦刚去年被免职后，中共政治局委员王毅“回锅”兼任外长。去年底以来，外界盛传中共中央对外联络部部长刘建超可能接任王毅的外长职务；去年12月被提拔为新一任防长的董军，尚未被增补为国家中央军委委员和国务委员。

外界原本预计人大会议期间将公布新外长人选，新外长和新防长也将同时晋升为国务委员。

若董军未能在本次两会成为国务委员，意味着他暂时无法像历任防长那样晋升为副国级。