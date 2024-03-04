台湾定调金门翻船案为取缔三无船只意外事件 海巡署长坦承有通报机制录音

台湾海洋委员会主任委员管碧玲和海巡署长周美伍等人星期一（3月4日）在立法院报告备询时，将2月中旬金门翻船事件定调为，海巡署为保疆卫土，取缔三无船只（无船名、无船舶证书、无船籍港登记），不幸擦撞发生意外事件。

周美伍坦承，事发时通报机制有录音，也有雷达航迹图，目前都在检调手中，唯检调单位指示不可对外透露。

立法院内政委员会召集委员高金素梅上周发函，邀请海洋委员会主任委员、大陆委员会主任委员、国防部及海军司令部参谋长星期一就“金门撞船案：翻船执法过程及后续处理”进行专题报告并备询。

管碧玲未经沟通，径自在脸书发文指责“那是违背事实的名词定位！”并坚持采用“取缔大陆籍快艇事故案”专案报告。 高金素梅指出，内政委员会安排专案报告名称，源自海巡署2月22日直播记者会的名称“0214金门海巡队CP-1051艇与大陆渔船碰撞案”记者会。

管碧玲私下发讯息给高金素梅，表达“尚祈谅察”。 高金素梅接受后，管碧玲又传一则简讯给她，提及“海巡有很多原住民同仁......我特别要求注意在升迁上的拔擢”，高金素梅觉得受辱，质疑管碧玲想用海巡原住民同仁升迁“交换”同意她擅改专案报告名称。

在野国民党立委在委员会中，严词谴责管碧玲藐视立法院、态度傲慢。 管碧玲则称，“撞船”是中国大陆最想要用的名称，“取缔大陆籍快艇事故案”是海巡署呈上来的建议。 在立委谴责声中，管碧玲不断喃喃重复“请支持海巡”，她个人愿意承受外界指责。

周美伍说，两岸对名称的使用不同，这涉及到责任归属，他们拒绝使用“撞船”的说法，但为尊重司法，无法透露两岸沟通过程。

周美伍在答复民进党立委苏巧慧时指出，从农历春节初三起，金门地区渔民就反映有大陆船只非法捕鱼、走私等行为，海巡艇便在海上巡防。 2月14日大陆渔船进入禁限制水域， 当时已在海上的海巡艇奉令前往，先广播要求大陆渔船离开该水域，登检前也先警告其减速，但大陆渔船高速驶离右转翻覆， “我们怎么可能没有雷达的航迹跟影像，全部都交给检调了”。

高金素梅再追问确认，除雷达航迹图外，包括事发时回报指挥管制中心都有全程录音吗？ 周美伍回答都有，但检调不允许透露。

此事造成两名大陆渔工死亡，两岸对此以“谈话纪要”沟通10多回，仍未获共识。

民进党立委王定宇透露，大陆代表曾要求台湾海巡人员到大陆接受讯问。 海巡署副署长许静芝证实，陆方有提出这项要求，经沟通后未再提出。

不过，了解此事的金门立委陈玉珍称，死者家属是希望当面请教海巡人员事发详情，但海巡署为避免海巡人员有心理上的压力，已予婉拒。

联合新闻网报道，陆方代表在金门饭店内全程紧盯立法院直播，看到管碧玲发言时，陆方代表认为她在狡辩，激动表达不满。