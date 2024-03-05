戴庆成：香港楼市“撤辣”之后

港府上周三（2月28日）公布的新一年度《财政预算案》，一如外界所料，没有再像前几年大撒金钱“派糖”，反而是把实施了近14年的楼市调控措施全部撤销，成为整份报告最大的惊喜和亮点。

翻看资料，香港实施楼市“辣招”可以追溯至2010年。2008年全球发生金融海啸后，各国先后推出“量宽”政策，大量热钱流入香港，导致楼价不断飙升。港府于是从2010年11月起推出一连串“辣招”，希望通过增加已持有物业的港人和非本地人士的置业成本，以打击炽热的楼市炒风。

随着港府全面“撤辣”，所有住宅物业的交易在上周三即日起无须再缴付额外印花税、买家印花税和新住宅印花税，意味着买卖住宅的成本大减。以一个海外人士购买1000万港元（约172万新元）的楼宅单位计算，原本要额外缴交300多万港元税款，现在只需交30多万港元，甫看上非常具吸引力。

过去数天，香港楼市气氛在“撤辣”的带动下明显好转，许多买家积极出动，在二手住宅市场“寻宝”，成交量出现数倍增长。也有业主看好楼市前景，宣布封盘或反价。

至于已冰封一段时间的一手住宅市场，发展商也纷纷部署加推新盘单位。有发展商在刚刚过去的周日推售一个位于长沙湾的一手楼盘，最后收到4400张认购的支票，以首轮发售138个单位计算，超额逾30倍。

当天，该楼盘设于尖沙咀一个商场内的展销厅，有大批准买家在开售前半小时就到达现场轮候登记抽签，人龙络绎不绝，逼爆售楼处，出现近半年罕见的热闹场面。该楼盘的首轮发售单位在当天很快就沽清。

有香港网媒在今年《财政预算案》公布后，进行网上问卷调查。结果发现，受访的港人对今年《财政预算案》的评分普遍偏低，不过大家最满意预算案宣布楼市全面“撤辣”，反映“撤辣”是香港主流民意。毕竟过去两年香港楼价已经大跌逾两成，市场交投疏落。小业主若急于卖楼套现资金，只能大幅削价求售。

随着港府撤销所有调控楼市措施，香港住宅成交量预料将显著增加，楼价跌势也有望减缓，有助香港楼市“软着陆”。这无疑让有楼在手的港人稍微喘了口气，即使不卖，也不必担心变成负资产。

而对有意置业的港人来说，当局全面“撤辣”后，短期内楼价虽然可能会上升，但“撤辣”降低了买房成本，加上“撤辣”后大量住宅单位涌现市场出售，给大家多了选择，这是大部分人所乐见的。

当然，最欢迎“撤辣”的一定是地产中介代理。过去一两年香港楼市气氛疲弱，交投淡静。数据显示，今年2月整体楼宇买卖合约登记只有约3182宗，平均约12.3个地产代理抢夺一张成交单。赚钱难，导致许多代理被迫离开这个行业。随着“撤辣”稳住香港楼市信心，越来越多买家入市，成交量一上升，依靠佣金的代理，收入自然也会增加。

但港府全面撤销楼市“辣招”也有不少风险。这边厢，撤销针对炒家、公司客及海外投资者的税收后，炒楼成本大减，难免让人担忧由2021年9月历史高位下挫23%的香港楼价将随之重拾升浪，且炒风再现。

近日已有一些炒家在全面“撤辣”后重出江湖入市。以有“炒家天堂”之称的荃湾中心为例，在政策实施后的两日内连录约10起买卖成交，是近三年来最旺的。有些成交甚至是零议价成交，反映买家担心错过低位入市时机而匆忙入市。暂时没有能力置业但又想买楼的港人，都担心炒风再现，楼价不断上升，日后只能再次望楼兴叹。

另一边厢，也有港人担心突然全面“撤辣”会大幅刺激楼盘供应，弄巧反拙导致楼价进一步下跌。事实上，过往港府“减辣”对楼市成交的刺激作用，一般只会维持四至16个星期。例如，去年10月港府在《施政报告》公布“减辣”后，住宅成交量一度从低位反弹，但很快又回落，楼价也继续下跌，自去年10月至今年1月已下跌约7%。

不少人相信，就算港府这次宣布全面“撤辣”，对楼市的正面情绪也难持久。香港经济疲弱、利息高企、积压大量新盘等负面因素仍然存在，单靠“撤辣”难以扭转跌势。有些人更担心一旦“撤辣”未能让香港楼价止跌，届时港府将“无招可出”，造成恐慌，成为压垮香港楼市的最后一根稻草。

无论如何，香港楼市“撤辣”引起社会热烈讨论，再次说明了地产仍是香港其中一项经济支柱，对香港各行各业有很大的影响。更何况，不少港人毕生储蓄都放在物业。虽然逾10年的“辣招”时代结束，完成其历史任务，但当局解决楼市问题之路仍任重道远。

