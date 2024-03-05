分析：对台论述篇幅减少　北京做的会比说的多

中国全国两会（人大、政协年会）正式登场，但不论政府工作报告或政协报告的对台论述篇幅都较过往少，受访学者分析，这是因为2月的对台工作会议已作出定调，但政府工作报告强调坚定不移推进统一大业，仍有强化促统的意思，且“做的会比说的多”。

今年年初的台湾总统选举过后，两岸接连出现M503航线和厦金海域（台湾称金厦海域）争端，令台海局势升温。本次两会的对台政策论述格外引人瞩目。

不过，中国国务院总理李强星期二（3月5日）在本次全国人大会议开幕会，宣读今年度政府工作报告时，罕见地未回顾过去一年的对台工作内容。

在阐述今年度工作时，李强则提到，要坚持贯彻新时代党解决台湾问题的总体方略，“坚持一个中国原则和九二共识，坚决反对台独分裂和外来干涉，推动两岸关系和平发展，坚定不移推进祖国统一大业，维护中华民族根本利益”。

他还提到，要深化两岸融合发展，增进两岸同胞福祉，同心共创民族复兴伟业。

上海东亚研究所副所长包承柯接受《联合早报》采访时分析，对台工作虽是政府工作的一部分，但政府工作报告主要仍着重整体经济、文化、社会发展的论述，加上2月下旬举办的中央对台工作会议已作出具体定调，因此政府工作报告只有纲领性的陈述。

此前一天，中国全国政协主席王沪宁在政协会议开幕会宣读政协常委会工作报告时，则仅在回顾政协过去一年工作时说，政协“围绕加强两岸产业合作、打造两岸共同市场等协商建言，举办第六届两岸基层治理论坛，助推两岸融合发展”。 在阐述下来一年的主要任务时，完全未提及两岸。

中国全国政协主席王沪宁（前）3月4日在政协会议开幕会宣读政协常委会工作报告阐述下来一年的主要任务时，完全未提及两岸。（路透社）

台湾政治大学东亚研究所特聘教授王信贤向本报推断，王沪宁在对台工作会议以“锐意进取、克难前行”形容过去一年对台工作，一定程度反映北京对两岸现状的不满，因此不论政协报告、政府工作报告内容都有所简化。

对比去年政府工作报告的内容，今年重申了2022年曾提到的反对外来干涉，并保留推动两岸关系和平发展等论述；但未提及去年使用的“和平统一进程”，改称“推进祖国统一大业”。

此外，报告也未提到两岸血脉相连、共同弘扬中华文化等柔性喊话。

包承柯认为，报告要求“坚定不移推进祖国统一大业”即是强化促统论述，至于具体作法，相信会以对台工作会议所提出的“打击台独分裂、遏制外部势力干涉”为主， 除此之外，促进两岸经济社会融合发展也会是重点。

王信贤指出，李强报告中的用词虽略有调整，整体不离既定对台政策方向。 但他强调，报告简化陈述，不代表会减少行动，未来势必“做的会比说的多”。