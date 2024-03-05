中国40多年来首修国务院组织法 明确习思想为工作指导

中国全国人大会议将修改国务院组织法，这是该法实施40多年来首次修订。中共政治局委员、全国人大副委员长李鸿忠强调，修改国务院组织法的首要政治要求，就是将习近平新时代中国特色社会主义思想，作为国务院各项工作的指导思想。

李鸿忠星期二（3月5日）在全国人大会议上作国务院组织法修订草案说明时称，修改国务院组织法，是新时代国务院坚持中共全面领导、全面加强政府自身建设的必然要求，是深化中共和国家机构改革、推进国家治理体系和治理能力现代化的有力举措。

国务院组织法于1982年12月制定。这次提请全国人大审议的修订草案共20条，主要包括增加国务院性质地位的规定，明确国务院工作的指导思想，完善国务院职权的表述，完善国务院组成人员相关规定等等。

在国务院组成人员相关规定方面，修订草案进一步明确了副总理、国务委员的职责，国务院组成人员中增加了“中国人民银行行长”，将国务院组成部门领导人员统一表述为“部长（主任、行长、审计长）”。

修订草案还明确国务院健全行政监督制度，完善对国务院组成人员的纪律要求。

上世纪八十年代，中国高层为消除个人崇拜和党政不分的弊端，一度推行集体领导和党政分开。党政分开使国务院在中国政治中权重很大并相对独立，历任总理李鹏、朱镕基、温家宝等在经济社会发展方面也拥有很大的决策权。但随着邓小平去世后强人时代的终结，中共的集体领导和党政分开逐步演变成“九龙治水”，导致最高领导人权威缺失，甚至“政令不出中南海”。

2012年中共十八大后，总书记习近平通过增设自己主导的各种领导小组和委员会加强个人集权。2017年中共十九大，习近平新时代中国特色社会主义思想成为中共指导思想。2022年中共二十大后，国务院领导层迎来大改组，深受习近平信任的李强接替李克强出任总理。

去年3月，李强在总理记者会上强调，国务院要在“以习近平同志为核心的党中央坚强领导下”开展工作。同时，新一届国务院修订了《国务院工作规则》，要求国务院工作人员要旗帜鲜明讲政治，自觉在思想上政治上行动上同以习近平为核心的中共中央保持高度一致。