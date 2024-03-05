中菲船只南中国海争议水域再碰撞 互指对方过失

（马尼拉／北京综合讯）中菲船只在南中国海争议水域再发生两起碰撞事件。菲律宾指责中国海警船危险拦截并用水炮攻击致四名船员受伤；中国则指菲律宾蓄意碰瓷滋事，中方处置专业规范。

中国海警星期二（3月5日）早上先在公众号发文称，对驶入南沙群岛仁爱礁（菲律宾称阿云津礁）海域的菲律宾船只采取管制措施。

菲律宾海岸警卫队发言人塔瑞拉随后在社交平台X发文，指责中国海警对菲海警船实行“危险举动和拦截”，导致菲海警船执行补给任务时与一艘中国船只相撞，菲律宾船只遭受轻微的结构损坏。

据法新社和路透社报道，西菲律宾海国家特遣部队同日发声明称，中国海警船对一艘补给船使用高压水枪，打碎补给船的挡风玻璃，造成四名菲律宾船员受轻伤。声明还称，中国“无端胁迫和危险举动”使菲律宾船员面临生命危险。

对此，中国海警局新闻发言人甘羽星期二回应称，菲律宾当天派出两艘海警船和两艘运补船向仁爱礁坐滩军舰运送物资，中国海警现场处置“合理合法、专业规范”。

甘羽说，期间，菲海警船无视中方一再警告，以不专业、危险方式故意冲撞中方海警艇，导致发生轻微刮蹭，责任完全在菲方。他也指菲方“言而无信、蓄意碰瓷滋事”。

菲律宾外交部星期二下午召见中国驻马尼拉使团副团长，抗议中国海警的“挑衅行为”。中国外交部下午也向菲方提出严正交涉，表达强烈抗议。

自菲律宾总统小马可斯上台后，中菲多次因南中国海发生摩擦，两国关系愈发紧张。去年12月，中国和菲律宾的船只曾连续两天在南中国海发生冲突。