王超回应为何今年不再担任全国人大会议发言人

黄小芳

北京特派员

更新 /
更新 / 2024年3月5日 11:02 PM
发布 /
发布 / 2024年3月5日 8:21 PM
中国全国人大常委会委员、外事委员会副主任委员王超仅担任人大会议发言人一年。图为档案照。（取自网络 ）
中国全国人大常委会委员、外事委员会副主任委员王超仅担任人大会议发言人一年。图为档案照。（取自网络 ）

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上一任中国全国人大会议发言人王超星期二（3月5日）以代表身份出席人大开幕式，并在回应媒体询问时称，他不继续当发言人是“上面整个的安排”。

全国人大去年刚任命全国人大常委会委员、外事委员会副主任委员王超为新闻发言人。但他仅担任发言人一年，并未按惯例继续担任今年的发言人。

今年的发言人由全国人大常委会委员、外事委员会主任委员娄勤俭接任。人大发言人无预警替换，引起舆论关注。

《联合早报》记者在王超准备入场时询问他为什么今年不再担任发言人；他轻松回应称“这是上面整个的安排”，接着便微笑挥挥手步入场。

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