王超回应为何今年不再担任全国人大会议发言人

上一任中国全国人大会议发言人王超星期二（3月5日）以代表身份出席人大开幕式，并在回应媒体询问时称，他不继续当发言人是“上面整个的安排”。

全国人大去年刚任命全国人大常委会委员、外事委员会副主任委员王超为新闻发言人。但他仅担任发言人一年，并未按惯例继续担任今年的发言人。

今年的发言人由全国人大常委会委员、外事委员会主任委员娄勤俭接任。人大发言人无预警替换，引起舆论关注。

《联合早报》记者在王超准备入场时询问他为什么今年不再担任发言人；他轻松回应称“这是上面整个的安排”，接着便微笑挥挥手步入场。