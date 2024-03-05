荷兰关闭重庆领馆或因商业活动有限 西方外交人员：事前毫无预兆

外商对中国的直接投资跌至30年来新低之际，荷兰宣布正式关闭驻重庆的总领事馆，原因据报可能是在川渝地区的商业活动有限。

受访西方国家驻重庆领事馆人员向《联合早报》透露，荷兰闭馆消息突然，事前毫无预兆，相信与中西方关系近期持续紧张有关，同时可能表明内陆地区对外资正进一步失去吸引力，因此加快撤资步伐。

荷兰驻华使馆上星期五（3月1日）在微信公众号上宣布，驻重庆总领事馆当天起正式关闭，其原先负责的重庆、四川、陕西、云南和贵州，由在北京的驻华使馆负责。

中国外交部星期一（4日）表示尊重荷兰的决定，称每个国家都有权决定是否设立或撤销驻外机构。

《联合早报》记者星期二（5日）走访位于重庆地标解放碑、设在一座商业大楼高层的荷兰驻渝总领馆，发现已人去楼空。

荷兰驻渝总领馆于2013年9月底开馆，持续运营逾10年，末任总领事是2021年9月冠病疫情期间上任的外交官包适（Huub Buise，63岁）。

彭博社星期一引述知情人士称，荷兰代表上星期五在成都的外国商界人士聚会上说，关闭驻重庆总领事馆是因荷兰在该区域的商业活动有限。

驻重庆西方总领馆人员：

事发突然令人措手不及

驻重庆的西方国家总领馆人员接受《联合早报》采访时透露，荷兰宣布关闭总领馆消息“非常突然”，驻华使馆代表近日忽然到访重庆对内通知闭馆决定，让领馆人员相当吃惊并措手不及。

该领馆人员指出，外资对重庆的直接投资近年持续下降，目前尚未恢复疫情前每年过百亿美元（134亿新元）的水平。西方国家近年持续关闭西南地区总领馆，与经贸疲软、领馆开设费用庞大等因素有关，但“更多可能还是因为中国和西方国家整体关系紧张”。

特朗普政府2020年7月21日突然要求中国关闭驻休斯敦总领馆，中国三天后反击，下令关闭美国驻成都总领馆。

作为中国西南政治经济发展重镇，重庆直辖近27年来，实际上并未吸引太多国家前去开设领事馆。在荷兰闭馆之前，埃塞俄比亚、丹麦曾先后在2021年9月临时闭馆、同年12月初正式撤馆。

接近重庆官方人士受访时研判，经贸交往萎缩是荷兰闭馆的主因：荷兰近两年与中国西南地区的人员交往不断下降，荷兰与重庆之间直飞中断，驻渝领馆活动也不断减少，活跃度不似疫情前。

荷兰是中国在欧盟的第二大贸易伙伴，双边经贸关系密切，但因俄乌战争爆发，中荷近年在贸易和科技领域摩擦持续加剧，导致两国出现分歧。彭博社指出，荷兰决定关闭驻重庆领事馆可能无关两国在电动车或贸易的纠纷。

受访者：荷兰闭馆

不会过度冲击外资信心

该人士指出，迫于美国的压力，荷兰目前无法对华出口先进光刻机设备等高科技，也因此难以进一步开拓中国市场。

但受访人士也预期，荷兰闭馆不会过度冲击外资信心，因为目前到重庆落地的外资，更多是看重山城良好的工业和制造业基础，主要考量经济收益。

目前驻渝领事机构仅剩10个，包括英国、意大利、日本、加拿大等七国集团（G7）国家总领事馆。