中国设定5%左右增长目标 将发展未来产业推动科技自立自强

面对国内挑战与国际逆风，中国政府为今年全年设立了5％左右的较乐观增长目标；虽没有出台强力刺激措施提振信心，但官方提出发展量子技术等高科技含量的未来产业，以期提升国家长远竞争力。

中国总理李强星期二（3月5日）在全国人大会议开幕式上发表任内首份政府工作报告，阐述新一年施政方向。

官方今年把经济增长目标定在5％左右，与去年初设定的目标持平。该目标高于国际货币基金组织、世界银行等机构近期对中国经济增长的预期，显示中国领导人对扭转目前的经济形势仍然乐观。

李强在宣读报告时形容，中国今年面临的发展环境“战略机遇和风险挑战并存，有利条件强于不利因素”。

他在解释设定5％左右的目标时说，这考虑了促进就业增收、防范化解风险等需要，并与中国第十四个五年规划和中国基本实现现代化的目标相衔接，也考虑了经济增长潜力和支撑条件。但他不讳言：“实现今年预期目标并非易事。”

在社会预期偏弱，国际形势不乐观的环境下，受访经济师认为，要达到官方提出的增长目标还需更多政策支持。

新加坡华侨银行大中华地区研究主管谢栋铭接受《联合早报》采访时说，由于基数不同，与去年同样是5％左右的增长目标相比，“今年还是需要努力一下，不会轻松获得”。

财政政策上，中国拟安排赤字率3％，与去年初安排的赤字率持平；赤字规模4.06万亿元（人民币，下同，7727亿新元），比去年初预算增加1800亿元。由于去年第四季增发了1万亿元国债，去年的实际赤字率为3.8％。

李强星期二宣布，中国将从今年开始连续几年发行超长期特别国债，专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设，今年先发行1万亿元。

这是中国政府为经济提供更多支持的一个迹象。中国上一次发行这类债券是2020年冠病疫情暴发初期。业内人士相信，超长期特别国债将主要用于重大创新项目，包括解决关键科技“卡脖子”问题等。

李强去年出任总理时，把国务院定位为执行中共中央决策的“施工队”。新出炉的政府工作报告紧贴去年12月中央经济工作会议部署，优先任务包括发展新质生产力为经济找出路，比如培育量子科技、商业航天、人工智能等产业。报告也誓言，要充分发挥举国体制优势，加快推动高水平科技自立自强。

华泰资产首席经济学家王军受访时解读：“（官方）把科技创新以及相关体系的完善，当做未来参与国际竞争和促进国内转型升级的生命线和杀手锏……要摆脱过去的增长动能，摆脱对国外的依赖，必须要走出自己的路。”

谢栋铭也指出，中国在新兴领域面对美国压制，这种压力不仅来自美国，也来自掌握重要科技技术的美国盟友。“能否完全对抗得了这些压制还不好说，但目前中国的态度是要自给自足。”

在中国人口连续两年萎缩、人口危机被视为制约中国长期发展的“灰犀牛”情况下，政府工作报告也提出，要健全生育支持政策，优化生育假期制度，多渠道增加托育服务供给，减轻家庭生育、养育、教育负担。不过，报告未响应外界呼吁，宣布发放消费券，缓解民众不愿消费等问题。

王军认为，今年财政的扩张规模较为可观，关键是钱能否花在刀刃上，“不仅要带来国家战略的实现，还要带来民生改善……对民生的关注应更加重视，这有助于提升信心和预期”。

政府工作报告出炉后，中国大陆股市星期二波澜不惊，上证指数微涨0.28％，深圳成指微跌0.23％；含大量中国企业的香港恒生指数则下跌2.61％。