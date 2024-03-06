中国火箭军原政委徐忠波 亮相军队人大代表团成立会

（北京综合讯）去年7月被免职的中国人民解放军火箭军原政委徐忠波，星期一（3月4日）在解放军和武警部队人大代表团成立会上亮相。港媒分析，这说明他被免职只是为腐败案负领导责任。

据《解放军报》报道，今年中国全国人大的解放军和武警部队代表团星期一成立。中国军方发布的视频显示，徐忠波在上述成立会上现身。

解放军战略军种火箭军去年传出集体腐败案，先是7月火箭军原司令员李玉超、原政委徐忠波被免职；然后是10月李尚福被免除国务委员和防长职务；再是12月九名军方将领被罢免人大代表职务，其中多人曾在火箭军任职，包括连续两任火箭军司令员周亚宁和李玉超，以及火箭军原参谋长、副司令员李传广等。

香港《星岛日报》从徐忠波本次亮相分析，他被免职只是为腐败案负领导责任。

今年64岁的徐忠波曾任西部战区陆军政委、军委联勤保障部队政委， 2020年7月晋升上将军衔。

此外，中国人民解放军战略支援部队司令员巨乾生也亮相上述活动。他此前未公开露面已达半年，引发外界猜测。不过，巨乾生今年1月29日曾以全国人大代表身份在媒体上亮相，打破他遭调查而失去自由的传言。

中国官方数据显示，今年的全国人大代表人数由去年的2977名降至2956名。被终止或罢免人大代表资格的24人中，有10人为解放军代表，均为高级将领。