台学者：中共以党领政再强化　总理转为忠诚执行者

今年中国全国两会（人大、政协年会）期间宣布取消举行30多年的总理记者会，引发各界震惊。台湾学者分析，搭配这次修订《国务院组织法》来看，中共将进一步强化以党领政结构，由最高领导人紧抓决策权，总理则转变为“忠诚的政策执行者”。

本次中国全国人大会议的新闻发言人娄勤俭星期一（3月4日）在记者会上宣布，今年两会闭幕后不会举行总理记者会。且如无特殊情况，本届全国人大今后几年也不再举行总理记者会。

除此之外，这次两会也将首次修订1982年制定的《国务院组织法》。

中国全国人大副委员长李鸿忠星期二说明修订草案时强调，修改国务院组织法的首要政治要求，就是明确国务院坚持中共的领导，明确党和国家的指导思想、特别是习近平新时代中国特色社会主义思想作为国务院各项工作的指导思想。

台湾政治大学国际关系研究中心主任寇健文星期三在“解析2024中共全国两会”座谈会上分析，从这些安排可以发现，政治权力再次向党委集中，总书记与总理之间、党中央与国务院之间的地位差距进一步拉大，甚至可以说是上下级关系。

他指出，早在去年3月国务院全体会议通过的《国务院工作规则》就明确提及，“国务院工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决维护党中央权威和集中统一领导”，透露国务院决策权将进一步淡化的迹象。

政大国关中心助理研究员曾伟峯也在会中补充道，这份《国务院工作规则》是李强上任后修订的，其中载明，国务院面对重大决策、重大事项、重要情况要“及时向党中央请示报告”。

他认为，这显示国务院总理已转变为“忠实的政策执行者”，也因此不再需要总理记者会这样的个人舞台。

关于《国务院组织法》修法，政大东亚研究所特聘教授王信贤在座谈会中研判，这次应该会更明确区分出“党是负责决策，或者政府是负责执行”。

他说，在此之后，中共高层“一人之下，六人分工”的权力结构会越来越明确，即中共总书记习近平为最高领导人，其他六人在他之下的从属关系。

从具体分工状况来看，王信贤认为，李强将负责经济、社会、产业、发展等国务院工作；中共中央书记处书记蔡奇负责安全跟党务工作；全国政协主席王沪宁则负责意识形态论述与统战。至于其他常委的分工情况则有待进一步观察。

寇健文在问答环节进一步提到，现在中共政治局常委的分工模式是“分忧不分权”，是一种新型态的二线分工，类似当年邓小平与胡耀邦、赵紫阳的关系。

他认为，这是因为随着习近平年龄增长，基于健康因素等现实考量，势必得减轻他的工作负担。但不论其他几名常委如何分工，权力依旧集中在习近平一人，且暂时也还看不出有设立接班人的安排。