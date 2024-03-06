【东谈西论】李强的首份《政府工作报告》



中国总理李强3月5日在一年一度的两会上公布中国今年的经济增长预期目标是5%左右。这个具有雄心的目标，显示中国有信心继续保持中高速的经济增长。中国也要发展新质生产力、培育新兴产业和未来产业，包括新能源汽车、新材料、生物制造、商业航天、量子技术、生命科学等。

然而两会开幕前，全国人大宣布今年的两会不再举行总理记者会，打破了一个三十多年的惯例。消息一出，除了引起各方震惊，也削弱了各方对政府工作报告的关注。

中国为什么不再举行总理记者会？这个决定引起了什么批评？市场如何看待政府工作报告里提出的经济政策？5%左右的经济增长目标可能达标吗？

这期的早报播客《东谈西论》，听主持人韩咏红、华侨银行大中华区研究主管谢栋铭及《联合早报》中国新闻资深高级记者于泽远解析中国两会。

精彩片段

华侨银行大中华区研究主管谢栋铭：现在有一个比较有意思的关键词就是，中国现在也知道人口已经从有利因素变成不利因素嘛。所以最近的宣传比较多的是从人口红利转变为人才红利啊。这个可能是目前讨论的比较多的，从人口转变为人才。

中国新闻资深高级记者于泽远：不想让总理曝光太多或者压过了可能最高领导人的风头等等这些说法也未必成立啦......不能说因为取消了总理记者会，就能够更加突出最高领导人的形象。他俩之间并不是此消彼长的关系，而是一个相互促进的关系......中国总理在记者会上给中国政府形象是加分的，而不是丢分的。这个决定有些莫名其妙，至少从形象来讲是一个得不偿失啊。

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