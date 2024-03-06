欧盟恐对中国电动车征收追溯性关税

（布鲁塞尔综合讯）欧盟委员会计划对从中国进口的电动车进行海关登记，意味着如果欧盟的反补贴调查最终认定中国电动车接受了不公平补贴，这些被登记的汽车或将被追加关税。

据路透社报道，欧盟星期二（3月5日）在一份文件中公布上述计划。该计划可能在几天后的欧盟官方公报上发布，海关登记将在发布隔天开始实施。

欧盟去年10月正式对中国电动车启动反补贴调查，目前调查正在进行中，预计将于今年11月结束。不过依据欧盟最初的通知，可在通知发布日起九个月内（即今年7月起）征收临时性反补贴关税。

欧盟在文件中称，目前有足够证据表明中国电动车获得补贴。自启动反补贴调查以来，中国电动车进口量同比增长了14%。

欧盟说，如果中国电动车在反补贴调查结束前，继续以这种速度加速进口至欧盟，欧盟生产商可能会遭受损害，而这种损害将难以弥补。

中国欧盟商会对欧盟此举表示失望，并称中国电动车进口激增，反映的是欧洲对电动汽车的需求增长。

除欧盟外，美国目前也试图通过关税阻止中国电动车涌入美国市场。

据路透社上月报道，美国共和党籍参议员霍利（Josh Hawley）提案，要求将基本关税税率从现有的2.5%提升至100%。这意味着美国对中国电动汽车征收的关税，将从目前的27.5%增至125%。