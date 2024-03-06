美议员要求字节跳动六个月内剥离TikTok

（华盛顿综合讯）美国国会两党议员提出一项新法案，要求中国互联网巨头字节跳动在六个月内剥离旗下短视频平台TikTok，否则它将在美国面临禁令。

据路透社报道，众议院中国委员会主席、共和党人加拉格尔（Mike Gallagher），同委员会首席民主党议员克里希纳莫提（Raja Krishnamoorthi）等十多名议员星期二（3月5日）提出上述法案，预计将在星期四（7日）进行初步投票。

该法案要求字节跳动在165天内剥离TikTok，否则苹果、谷歌等公司在应用商店提供下载这款软件将被视为非法。

报道称，这项提案是美国国会近一年来对禁用TikTok的立法陷入僵局后，所发动的最新重大立法举措。

加拉格尔说，他向TikTok发出的信息是：要么与中共切割，要么失去美国用户，“美国最大的对手没有资格控制美国的主流媒体平台”。

TikTok发言人星期二回应称，这项法案是对TikTok“彻底的封禁令”，将践踏宪法第一修正案赋予1.7亿美国人的权利，并剥夺500万小企业赖以发展和创造就业的平台。

白宫国家安全委员会发言人则说，该法案是“重要和值得欢迎的一步”，并称拜登政府将与国会合作，“进一步加强这项立法，使其具有最坚实的法律基础”。

不过，美国总统拜登上月在TikTok上开启新账户，以吸引年轻选民。截至发稿时，拜登账户关注者人数已达21万人。