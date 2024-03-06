中国财政部长：党政机关过紧日子是长久之计

中共高层多次要求党政机关过紧日子，中国财政部长蓝佛安称，过紧日子不是捂紧钱包不花钱，是要做到“大钱大方、小钱小气”，集中财力办大事。他强调，这不是一时之需，而是长久之计。

中国全国人大会议星期三（3月6日）举行经济主题记者会，中国经济目前形势严峻，中外媒体在近两个半小时的记者会上，就中国经济增长目标、超长期特别国债、降准等热点议题提出17道提问。

主要财经官员在会上一字排开面对媒体，包括中国国家发展和改革委员会主任郑栅洁、蓝佛安、商务部部长王文涛、中国人民银行行长潘功胜，以及中国证券监督管理委员会主席吴清。

今年的政府工作报告再提“各级政府要习惯过紧日子”，凸显地方政府困难的财政情况。

蓝佛安在回答相关提问时，解释“党政机关过紧日子，不是捂紧钱包不花钱，而是该花的花，该省的省，做到‘大钱大方、小钱小气’，集中财力办大事”。

他举数据说明过去几年中央政府带头过紧日子取得的成效：中央部门支出2020年至2022年连续负增长，2023年略增0.8%。

他称，中央部门把节约下来的钱，用于支持地方保障民生、促进发展。2019至2023年，中央对地方转移支付从7万4400亿元（人民币，同下，约1万3856亿新元），增至10万2900亿元，首次超过10万亿元。

蓝佛安也说，今年的政府工作报告再次强调，各级政府要习惯过紧日子，“进一步凸显了这不是一时之需，而是长久之计”。

中国政府今年设下5％左右的经济增长目标，高于国际货币基金组织2月提出的4.6%预估数字。

对于外界质疑中国经济的增长目标，郑珊洁信心喊话称，今年5%左右的经济增长目标，符合“十四五”规划的年度要求，与经济增长的潜力基本匹配，“是一个积极向上、奋力一跳能够实现的目标”。

郑栅洁：设备更新需求初估有逾5万亿人民币巨大市场

为了刺激消费，中国国务院3月1日审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，推动设备与消费品以旧换新。郑珊洁披露，去年中国工业、农业等重点领域设备投资规模约4万9000亿元，这方面的设备更新需求，初步估算将是一个年规模5万亿以上的巨大市场。

他透露，耐用消费品方面，去年底中国民用汽车保有量达到3亿3600辆，冰箱、洗衣机、空调等主要品类家电保有量超过30亿台，“汽车、家电更新换代也能创造万亿规模的市场空间”。

另一方面，谈到货币政策如何支持经济时，潘功胜在记者会上指出，中国国内外的形势依然复杂多变，需要发挥政策合力，中国的货币政策工具箱依然丰富，目前整个中国银行业的存款准备金率平均是7%，潘功胜预示“后续仍然有降准空间”。