围绕发展新质生产力 沪浙人大代表吁科研经费跟上科技发展 培养人才

在中共中央与政府工作报告为中国经济的战略方向定调后，长三角经济重镇上海与浙江的人大代表小组讨论中，以大量篇幅探讨科技创新、科教兴国、人才培育等“新质生产力”相关要素。

沪浙两地在星期三（3月6日）面向媒体开放的团组审议环节中，近半数发言代表都针对上述课题提出建议。

在传统产业增长乏力之际，星期二（5日）出炉的中国政府工作报告，将“大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力”列为今年首要工作任务，并将“科教兴国”战略排在第二位。

当天下午，中共总书记习近平参加江苏代表团审议时强调，要深化科技体制、教育体制、人才体制等改革，打通束缚新质生产力发展的堵点卡点。

上海交通大学校长丁奎岭星期三在上海人大小组开放活动中，回答媒体提问时指出，要发挥高校科研优势，就要确保科研经费增速跟上科技发展速度，让高校有机会和企业深度合作，以合理布局引领科技创新进程，组建应对各类需求的人才梯队，“这样才能看准前行的方向，而不是跟着尾灯找方向”。

丁奎岭点出，目前中国高校普遍存在科研经费增长较慢的问题，经费竞争将削弱教师攻关科技难题的精力与定力，影响创新成果产出。他也以上海交大和科技巨头华为共同研发鸿蒙系统的经验为例，提出要突破传统人事机制，允许高校教师进入企业，同时兼顾前沿研究与产业落地。

同场发言的复旦大学校长金力，则针对培养创新人才直言：“把AI（人工智能）训练成做题家是科技的进步，把人训练成做题家是教育的落后。” 他主张把造就一流人才方阵，加快培养紧缺人才作为建设创新型大学的根本任务；并认为复旦学生应像干细胞一样，有多方面潜能和高素质的创新力。

这两个经济发达地区的代表也关注如何促进民营经济发展、扩大对外开放。威达高科技董事长、民营企业家周桐宇针对即将制定的民营经济促进法提出六点建议，包括保障民企公平参与竞争，尽量减少行政行为对民企产权的限制与约束，畅通民企维权渠道等。

上海临港经济发展集团董事长袁国华回答《联合早报》问题时则披露，临港已针对智能网联汽车车辆、跨国公司集团管理、生物医药临床试验和研发等20个场景，基本编制完成跨境数据分级分类的首批清单目录，将于近期对外发布。

中宣部副部长，国家广播电视总局局长曹淑敏当天也到场旁听上海团讨论。上海广播电视台主持人印海蓉借机提议，希望广电总局加大引导力度，让优质影视剧和文化类节目在传统广电和网络平台同步播出。

印海蓉是借热播的电视剧《繁花》 说明，除了《繁花》这个例外，如今在节目不再优先考虑在传统广电媒体首播。从以上有关科技、教育，以及传统广电与网络平台竞争的话题中，外媒也难得的一窥上海人大代表讨论的氛围。