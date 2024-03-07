李强报告中提“统一”少“和平”两字　台陆委会主委称其意涵难遽下论断

中国国务院总理李强星期二（3月5日）在政府工作报告涉台部分只提“统一”，较去年的“和平统一”少了“和平”两字。 台湾的大陆委员会主任委员邱太三，称无法对其意涵遽下论断，会搜集更多资讯及相关单位研判，再作定论。

台湾立法院星期三（3月6日）邀请邱太三及交通部次长林国显等人，对“赴陆旅游团停招：决策过程与后续影响评估”进行专题报告并备询。 邱太三被询及李强报告内容，初步作上述回应。

民进党政府自2016年执政以来，便拒绝承认“九二共识”。自称“务实台独工作者”赖清德今年初又当选总统，加上近来金门翻船事件等争议，两岸敌意螺旋持续上升中。

民进党政府去年8月释出今年3月恢复台湾旅游团到中国大陆的讯息，台湾旅游业者积极作业。不料政府农历年前2月7日决策大转弯，以大陆迄今未开放陆客团赴台旅游及片面宣布改变M503等航路运行方式为由，自6月1日起禁止出团前往大陆。 旅游业者扬言于5月20日赖清德就职日，上街给赖清德送“贺礼”。

交通部长王国材星期三接受台媒采访表示，3月1日到5月底共有4000团、10万人会赴大陆旅游。

林国显则指出，台湾有4038家旅行社，50%以上业务做大陆旅游的有404家，占10%。2019年疫情前，估计陆客来台消费新台币739亿元（新台币，下同，32亿新元），台湾人赴陆消费有805亿元。

无党籍立委高金素梅等人强烈质疑，官方引用的禁团令法条与“国家利益”无关，去年大选前释出可能开放赴大陆旅游消息是在骗选票，事后“再打自己的小孩”。

国民党立委徐欣莹指陆委会禁团令的理由，还包括中共施行《反间谍法》，但该法是去年7月1 日施行，台湾去年8月宣布可出团到大陆旅游，如今再倒过来以此为由禁止出团，不理解这是什么神逻辑？

邱太三回答说，中共施行《反间谍法》后还有施行细则，观察其后续作为，有些人因此被逮捕。 他强调，基于对等原则，只要对岸有善意回应，开放团客到台湾旅游，重新讨论M503航线，就会调整政策。

高金素梅等人也关切此事的决策过程。邱太三表示，去年8月决定开放组团赴大陆是经过跨部会讨论，当时赖清德正忙于选举，未参与此事。 高金素梅要求陆委会和交通部在一周内提交此事决策纪录和影响评估报告。