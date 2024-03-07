王纬温：美国大选年南中国海风险升高

美国“超级星期二”总统初选本周登场，现任总统拜登和前总统特朗普距离年底再次对决仅一步之遥之际，中国和菲律宾船只同日在万里之外的南中国海发生两起碰撞。两国今年1月底以来在该海域发生近10次摩擦，这是至今事态最严重的一次。

菲律宾两艘船只和四名船员分别在星期二（3月5日）的碰撞中受损受伤，意味着中菲要通过外交手段，管控南中国海紧张局势变得越来越困难。两国在有主权争议的仁爱礁（菲律宾称阿云津礁）的摩擦，可能迈入更危险的新阶段。

面对特朗普年底可能重夺白宫的前景，美国盟友的焦虑感近期越发明显，担忧美国对区域的安全承诺支持，可能在一年后出现弱化。

这种不安情绪近期也在南中国海弥漫。荷兰国际集团亚洲研究主管卡内尔2月19日在马尼拉预测，若特朗普当选美国总统，可能不会如拜登领导下的美国，在南中国海与中国对峙，这将导致北京在该争议海域“变得更挑衅一点”。

菲律宾外长马纳罗星期一在墨尔本出席亚细安—澳大利亚特别峰会时，也对特朗普一旦重返白宫、美国对菲的军事支持是否继续“坚若磐石”表现出些许疑虑。他认为，现阶段很难评估美国大选结果，但美国现有政策若出现任何变化，都很可能对菲美同盟关系产生影响。

但菲律宾内部也有另外一种声音，认为不论谁入主白宫，美国都将继续在南中国海争端中支持菲律宾。

菲律宾海岸警卫队发言人塔瑞拉2月22日公开指出，特朗普不喜欢中国，相信菲美联盟“不会因为特朗普再次入主白宫而受到负面影响”。

菲律宾驻美大使罗曼德斯2月28日也说，即便特朗普再次担任总统，美国在印太地区的立场将保持不变，并称“这当然非常令人安慰”。

罗曼德斯并指上述信息，来自特朗普时代担任国家安全顾问、目前仍是特朗普亲密顾问之一的奥布莱恩。对华鹰派的奥布莱恩2020年底曾出访越南及菲律宾，期间呼吁中国停止在南中国海的霸凌行为。

尽管以上两种观点对特朗普重新执政后，美国在南中国海可能部署的军事威慑力量，有截然不同的预测，但似乎都认为对华保持强硬，是更正确的政策选择。

在菲律宾，悲观者认为必须把握这一年的窗口期，在南中国海积极作为，在美国选举前获取最大利益。乐观者认为，美国将长期持续为菲律宾提供军事支持，利用南中国海问题以小博大对抗中国，因此菲律宾可以更为激进。而这也让外交管控中菲摩擦变得更加不可能。

去年底，中菲在南中国海的紧张局势一度升级，双方船只12月9日和10日接连发生擦撞，之后中国外长王毅12月20日与马纳罗通话，严厉警告两国关系已站在十字路口，敦促马尼拉不要与不怀好意的外部势力相互勾联。

在菲律宾总统小马可斯今年1月15日祝贺赖清德当选台湾总统，引发北京和马尼拉新一轮交锋后，两国外交官员1月17日还曾在上海召开会议，同意继续通过友好协商，妥善管控涉海矛盾分歧，特别是管控好仁爱礁局势。

但在那之后，中菲在南中国海的博弈烈度持续加剧，在仁爱礁、黄岩岛发生近10次摩擦。

在两国船只本周新一轮对峙后，小马可斯星期三说，继续“高度警惕”并以“最严肃方式”看待中国针对菲国海员海警的危险行动。

美国国务院发言人米勒星期二发声明，谴责中国在南中国海采取“挑衅行动”，一再阻挠菲律宾船只行使公海航行自由权利，敦促北京停止“危险和破坏稳定的行为”。米勒称，美国与菲律宾站在一起，并重申美菲的共同防御协议。

中国外交部发言人毛宁星期三批评美国国务院罔顾事实、颠倒黑白，无端攻击指责北京维权行动，动辄以履行《美菲共同防御条约》来威胁中国，为菲律宾侵权挑衅“站台背书、撑腰打气”。毛宁也警告美国在内的任何第三方，不应借机挑拨仁爱礁问题，更不应插手介入。

马尼拉选择在本周中国两会（人大、政协年会）这个重要政治日程期间，与北京加码对抗，试探突破中国红线，可能是经过一番计算。这不仅吸引舆论目光，有效制造中国在南中国海以大欺小的印象，还促成亚细安成员国与澳洲星期三发表联合声明，对危害南中国海和平的行动示警，马尼拉从中获利。

中菲之间的紧张局势至今看不到改善的契机，可以预见在未来一年，南中国海注定将很不平静。