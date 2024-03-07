贵州省长：习惯过紧日子会成为常态

作为中国财政最吃紧的省份之一，贵州的官员公开称要“过紧日子”会成为常态，并要求坚决杜绝无效低效投资，各类节庆与展会“能不办的就不办，需要办的要节俭”。

贵州省长李炳军星期三（3月6日）在面向媒体开放的贵州人大代表团组审议环节中回应记者有关政府“过紧日子”的提问时说，贵州省级机关与事业单位要按照15%的比率统一压减公用开支。

他也强调，“习惯过紧日子”不是权宜之计，而应该会成为一个常态。

中国经济增长面临压力，多地土地财政难以为继。贵州作为中国西部省份，发展程度相对滞后，财政收入有限，地方债务问题尤为突出。

为缓解债务问题，贵州今年2月发行特殊债约325亿元（人民币，下同，62亿新元），成为今年首个发行特殊债的省份。自去年7月中国政府提出制定实施一揽子化债方案后，贵州累计发行特殊债约2589亿元，规模位列全国第一。

李炳军星期三也称，贵州将严格管理政府投资项目，“投资必问效，无效必问责”。

他还说，将坚决压紧非急需的非刚性的支出，并通过纪检监察巡视巡查来实施财经纪律专项整治行动。

不过，李炳军强调，“过紧日子”是针对政府，贵州仍将加大对产业发展和民生资金的投入。

中国政府财政状况日趋紧张下，政府在开支上节流变得更迫切。去年12月中央经济工作会议提出，党政机关要习惯过紧日子。之后，多地政府采取节省开支的措施。

广州去年12月在一份关于会议费用管理办法的通知中要求，从严从紧核定会议经费预算，节约会议经费开支；从严控制纸质材料印发数量和范围；多数会议原则上不发放文件袋、笔、笔记本等用品。

重庆今年1月也要求地方两会经费预算比去年下降7.2％；控制餐饮成本，并设置反食品浪费监督员；会议场地也不摆植物和鲜花，参会人员和工作人员房间一律不配水果。