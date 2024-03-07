台湾防长邱国正：台军已改变“第一击”的界定

台湾国防部长邱国正星期四说，台军已改变“第一击”的界定，过去是指开枪开炮，如今无论海空实体逾越界限，就等于发出第一击，台湾将作出反制。

邱国正星期四（3月7日）应邀到立法院进行业务报告，在面对朝野立委质询时，两度说明台湾军方对“第一击”的态度。

“第一击”通常是发动战争的起点，尤其是两军对峙时擦枪走火的第一枪。为了避免局势升级为战争，台湾向来对开第一枪、第一炮或第一弹都有严谨规定。自从1996年台海导弹危机以来，每当有战争疑虑时，就会把开火权责提升到国防部长的层级来决定。

下个月满71岁的邱国正是台湾陆军退役二级上将。他提到，从2002年至2004年担任防长的陆军一级上将汤曜明开始，第一击的定义就交由防长来界定。

他说，当时所谓的第一击不外是发射枪炮或导弹；但目前环境改变，中国大陆对台的灰色地带袭扰方法很多，不见得要开枪或开炮，因此“我就界定为航空器或海航实体逾越界线”，当成大陆发起第一击。

邱国正说，国防部密切观察北京是否会因台湾避免情势升高而得寸进尺，进逼到第一击，到时若无法避免战争台方就只能反制和应战。他强调台军是备战不求战，应战不避战，没有第一击的问题，只有针对第一击反制的问题。

不过，邱国正并没有明确说明何谓逾越界限，以及如何反制。军事上一般将敌军入侵领空和领海，视为越界和宣战，反制手法就是马上击落。但北京向来将台湾视为中国一部分，从不承认台湾有领空和领海的主权。

台湾国防部呈交立法院的报告中也透露，针对中国大陆演练对台突击行动，以及包括使用大量军机、探空气球、无人机和民用船的“灰色地带饱和式袭扰”，台军已完成粮食、油料和弹药等补给品战备存量调整，以提升防卫作战韧性；年度的“汉光40号”电脑兵推，也从过去的五天四夜，延长为今年的八天七夜的攻防对抗。

邱国正在答询时也提到，作为台美情报、训练交流的一环，美军人员来台协训频次增加，未来有些一年义务役役男的服役单位，也会接受美军的协训课程。但他强调美军没有在台湾进驻部队。

针对立委提到学者赵春山评论金门翻船事件引起大陆民意沸腾时说，若民进党政府不好好处理，就算大陆对台动武他也不惊讶。邱国正回应说，他敬佩也接触过赵春山，按学理来推论，当敌意螺旋慢慢升高了，有很多意外状况，虽然在克制，但万一擦枪走火，“这个问题谁都不敢保证”。

邱国正也评估，两岸目前的局势严峻，已经是濒临战争的情况。他坦言每天提心吊胆，“我个人就很紧张，也睡不好”，但澄清并没有为了助眠而吃药。