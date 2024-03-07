习近平重申和平统一 分析：对台方针不因选举结果改变

台湾总统大选后，两岸局势紧张再次升温，不过中共总书记习近平星期三（3月6日）再次提出推进和平统一进程的目标。受访学者分析，这番说法证实北京对台方针不因台湾选举结果而改变，但反独、促统、促融力道一定会加强。

今年年初的台湾总统选举过后，两岸接连出现M503航线和厦金海域（台湾称金厦海域）争端，加剧了民间气氛的对立。 而中国总理李强星期二（3月5日）宣读政府工作报告时，涉台部分只提“统一”，较去年的“和平统一”少了“和平”两字，更引发台湾媒体议论。

不过，习近平星期三出席全国政协会议的民革（中国国民党革命委员会）、科技、环境资源界别委员联组会时强调，民革要在对台工作大局中进一步找准定位、发挥优势、积极作为 ，更好团结海内外、岛内外一切可以团结的爱国力量，不断壮大反独促统力量，共同推进祖国和平统一进程。

他还要求民革积极推动两岸科技、农业、人文、青年发展等领域交流合作，深化两岸各领域融合发展。

习近平这次重申“和平统一”目标，是继2019年两会期间提及两岸课题后，再次在两会团组会议中谈对台课题。

他五年前在两会期间对福建代表团说，两岸要应通尽通，提升经贸合作畅通，努力把福建建成台胞台企登陆的第一家园；要加强两岸交流合作，要在对台工作中贯彻好以人民为中心的发展思想，对台湾同胞一视同仁，像为大陆百姓服务那样造福台湾同胞。

台湾淡江大学两岸关系研究中心主任张五岳接受《联合早报》采访时分析，习近平的谈话维持中共对台一贯基调，也再次证明“大陆现在只要讲统一，一定都是和平统一”，这项方针也不会因为台湾的选举结果改变。

另外，习近平这次谈话的对象中国国民党革命委员会，是参与中共领导的多党合作和政治协商制度的民主党派之一。 早期党员多来自国民党左派人士和中华民国国军易帜、被俘的高级军政人员；目前，党员主要是和原国民党党员有关系、与台湾各界有联系的知识分子。

张五岳认为，从民革的性质来看，未来北京进一步落实对台工作的重点在于统战，具体做法上则会加强深化反独、促融、促统力道。

另一方面，台湾政府的大陆委员会主委邱太三星期四（3月7日）回应立委质询时也提到，很多人关注李强的政府工作报告较去年少了“和平统一”一词，其实李强前面已先提到“推动两岸关系和平发展”，希望双方和平发展。

邱太三接着称，大陆以党领政，最后还是要习近平拍板定案；而习近平在下团组时做了这样的说明和指示，“我想，这个争议已经……”。 最后，邱太三笑着挥挥手作为应答结尾。