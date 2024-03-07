王毅警告支持台独是挑战中国主权 分析：北京将持续锁定台湾邦交国

中共政治局委员、中国外长王毅警告，纵容支持台独就是挑战中国主权，“必将引火烧身、自食苦果”。他并称，外界“迟早会看到一张国际社会遵守一中原则的全家福的照片”，释放北京将进一步压缩台湾外交空间的警讯。

自称“务实台独工作者”的民进党籍赖清德今年1月赢得台湾总统选举，外界担忧台海紧张局势会进一步升级。

王毅星期四（3月7日）在中国全国人大会议外交主题记者会上回应《联合早报》提问时说，这场选举“只是中国的一个地方选举”，选举结果“丝毫改变不了台湾是中国一部分的基本事实”。

他补充，180多个国家和国际组织在选后重申坚持一个中国原则，支持中国维护国家主权和领土完整，“充分说明一个中国原则已经是国际社会的普遍共识”。

王毅警告：“如果现在还有人纵容支持台独，那就是挑战中国的主权。如果个别国家执意与台湾地区保持官方关系，那就是干涉中国的内政。”

他也指责台独分裂行径是台海和平稳定的最大破坏性因素，呼吁“旗帜鲜明地反对台独”。

针对两岸和平统一前景，王毅强调，北京的政策很清晰，就是继续以最大诚意争取和平统一的前景，但底线也很清楚，“那就是绝不允许台湾从祖国分裂出去”。

台湾政治大学国际事务学院副院长卢业中受访时解读，短期内北京对台政策将以和平统一、融合发展为主，但因应台湾选后形势，北京也想在国际上继续推动更符合北京利益的一中原则框架，不排除还会持续锁定台湾现有的邦交国。

赖清德胜选的两天后，南太平洋岛国瑙鲁毫无预警地宣布与台湾断交，并在1月24日与北京恢复外交关系。包括瑙鲁在内，现任总统蔡英文八年任内已有10国与台湾断交，目前台湾的邦交国只剩12个。

卢业中分析，王毅提到“大家迟早会看到一张国际社会遵守一中原则的全家福照片”，换句话说，北京后续还是会持续锁定台湾现有的邦交国。

他也说，北京若要让台湾邦交情势越来越严峻，大可以直接做，如今先提出来，这也是5月20日赖清德就职演说前对台整体威慑的一部分。