广东省委书记黄坤明允许记者进代表团区拍摄

广东代表团举行开放团组会议，中共广东省委书记黄坤明在会议举行中途，即兴允许记者进入人大代表团区内近距离拍摄，原本严肃庄重的会议现场一下热闹。

广东人大代表团星期四（3月7日）在驻地举行团组会议，开放给中外媒体采访。现场互动积极，在每个代表发言后，黄坤明都和发言的代表交流，有时再追问更多细节。

和其他开放团组会议一样，媒体与代表分为两个区域，记者和代表无法近距离接触。在第三名代表结束发言后，黄坤明突然对在场的200多名媒体记者抛出一个建议。

他说：“媒体的摄影、摄像，可以进来拍我们。你们的机子扛过来对着这边（左右侧代表区），不然光对着我们，画面太单一了。”

话音一落，在场记者、人大代表和工作人员顿时懵了一下，因为这个情况很罕见。之后大批记者和扛着器材的摄像师都匆匆进入代表所坐的区域“卡位”。

接着两个半小时的代表发言环节里，媒体可在代表区域自由穿梭，近距离拍摄代表发言，有不少记者甚至在代表发言时自拍录视频，充分享受这个“开放”的红利。

广东是中国制造大省，随着中美脱钩趋势日益明显，近年越来越多在粤企业撤资，防范供应链断裂。

至于广东要如何应对这个挑战，省长王伟中在回应媒体提问时指出，广东去年制造业外资企业数量，以及利用外资的规模呈增长态势，“这表明投资者看好广东、看好中国”。

他承诺，省政府将继续支持制造业发展，推动成本降低、土地使用等政策措施，优化营商环境。