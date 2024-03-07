新疆省委书记马兴瑞：不能因恐怖主义分裂主义不开放

中共新疆省委书记马兴瑞说，新疆的“三股势力”（恐怖主义、分裂主义、极端主义势力）现在还是活动很频繁，但不能因此而不开放。

马兴瑞星期四（3月7日）在新疆人大代表团开放团组会议上发言时指出，新疆要和周边省份打通人流、物流、信息流，要大力推动各民族交往，大力发展新疆旅游业。他补充，去年底中国与哈萨克斯坦互免签证生效，有助于未来增加外国游客访疆。

新疆代表团开放日吸引大批媒体前来，预留60个媒体席位的人民大会堂新疆厅聚集近百名中外记者，不少记者只得席地而坐。

新疆人权问题是外国媒体关注的焦点，不过问答环节中两个相关问题，都由中国媒体提出。《中国日报》就美国称新疆棉花存在强迫劳动的说法提问，维族村支书艾克热木·买买提回答问题后，新疆国有资产监管委员会党委书记金之镇和马兴瑞又先后补充回答，合力反驳指控。

新疆人大代表团星期四（3月7日）举行开放团组会议，审议政府工作报告并回答记者提问。 图为全国人大代表地力下提·帕尔哈提（左四）答记者问。

来自上海的澎湃新闻则针对国际媒体称新疆存在“灭绝维族文化”提问。新疆艺术剧院木卡姆艺术团团长地力下提·帕尔哈提回应称，国家每年会拨款补助文化传承人员，也推动传统文化团体到外国演出，“根本不存在所谓的文化灭绝”。

有别于多数代表团会议结束后代表先退场的做法，新疆团要求记者先离开会议厅；但不少媒体仍守在门外，等待时机追访参会代表。见记者们迟迟不愿离开，安保人员将记者们赶至另一个场地，和代表们完全隔开。