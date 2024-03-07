习近平要求全面提升新兴领域战略能力

中共总书记习近平在全国人大会议解放军和武警部队代表团全体会议上要求“全面提升新兴领域战略能力”，指明这关系中国经济社会高质量发展，以及国家安全和军事斗争主动。

面对持续紧张的台海和南中国海局势，习近平也提出要统筹海上军事斗争准备、海洋权益维护和海洋经济发展，提升经略海洋能力。

据新华社报道，习近平星期四（3月7日）在出席会议时，强调新兴领域战略能力是国家战略体系和能力重要组成部分，关系中国经济社会高质量发展，以及国家安全和军事斗争主动，“对以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业具有重要意义”。

习近平要求，“强化使命担当，深化改革创新，全面提升新兴领域战略能力”，并且 “抓好新兴领域战略能力建设有关战略和规划落实”。

随着中美科技竞争白热化，双方的军备竞赛过去几年迅速扩展至人工智能领域。去年已有报道称，中美双方都在加速部署无人驾驶机器，利用人工智能自主操作潜艇、军舰、战斗机、无人机与地面战车。

新华社在星期四的报道中，也列举代表在推进海洋态势感知能力建设、提高网络空间防御能力、推进人工智能应用、加强太空资源统筹管理使用、加强新兴领域标准通用化建设、创新无人作战力量建设和运用等方面的意见和建议，凸显中国对这些新兴高科技领域的重视。

习近平在回应时则强调，要突出发展重点，要统筹海上军事斗争准备，海洋权益维护和海洋经济发展，提升经略海洋能力。

他并要求优化航天布局，推进中国航天体系建设；构建网络空间防御体系，提高维护国家网络安全能力；以及加强智能科技重大项目统筹实施，加大先进成果应用力度。

习近平说，要以加快新质战斗力供给为牵引，深化国防科技工业体制改革，优化国防科技工业布局，健全先进技术敏捷响应、快速转化机制，构建同新兴领域发展相适应的创新链、产业链、价值链。

台湾淡江大学国际事务与战略研究所助理教授林颖佑接受《联合早报》访问时研判，习近平强调的“新兴领域战略能力”指的主要是军事的人工智能化，大陆解放军这几年也都在推进这个领域的发展。

2022年的中共二十大报告中已经提出，要开创国防和军队现代化新局面，内容包括研究掌握信息化智能化战争特点规律，以及加快无人智能作战力量发展。

中国军方近年也提倡“新质战斗力”，根据《解放军报》的定义，这指的是基于信息系统的体系作战能力，是集综合感知、实时指控、精确打击、全维防护、聚焦保障于一体的信息化条件下战斗力的基本形态。