马英九：民进党仍不知如何与中国大陆打交道

台湾前总统马英九说，金门翻船案已失去两条宝贵人命，却拖了20多天还没解决，可见民进党政府仍不知如何与中国大陆打交道，以致台湾陷入国安风险。

马英九星期五（3月8日）在大陆委员会前主任委员赖幸媛的新书发表会上，针对2月14日发生、协商15轮仍无结果的金门翻船案，他强调要“拿出诚意、释出善意、解决争议”，面对问题就事论事、面对家属将心比心，有疏失就道歉、该赔偿就赔偿。

马英九说，在他执政八年，两岸通过制度化交流有效解决许多纷争。他也要求所有部会首长与大陆对应的部会首长，建立直接联络的管道，有事拨电快速处理。

无党籍的赖幸媛在2008年马英九就任总统时，出任马政府的陆委会主委。她在《铸剑为犁：赖幸媛的两岸谈判秘辛》新书中自述，在任四年五个月坚持“以台湾为主，对人民有利”的政策纲领，通过庙口开讲走进草根基层，也建立两岸对等协商管道。

赖幸媛接受《联合早报》采访时痛批，台湾现任总统蔡英文主政八年来，两岸官方互动全面中断，“蔡政府摆明在摆烂两岸关系”，两岸也因此累积了很多“相骂本”。她认为关键是蔡政府偏重经营台美关系，借着抗中保台来巩固选票铁盘，却无法真正保护台湾人利益。

她奉劝5月就职的候任总统赖清德，要思考如何在中美两大国之间运用筹码，借力使力，并找出两岸求同存异的共识，才符合台湾的利益。她说，还未看到赖清德的两岸对等协商路径图，同时呼吁大陆面对台湾基层的民心，别再把两岸关系当成国共内战的延续。