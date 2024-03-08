台陆委会：金门事件磋商未破局 两岸沟通机制仍运作

中国大陆渔船在金门海域翻覆案10多轮磋商未果，陆方代表返回大陆前指责台湾卸责。但台湾政府的大陆委员会发言人詹志宏星期五（3月8日）否认磋商破局，并指待司法调查结果公布，可望启动下一轮谈判。

大陆一艘渔船2月14日在金门海域遭台湾海巡艇驱离过程碰撞翻覆，两人死亡。两岸代表沟通多日未果。福建省泉州市台办副主任李朝晖星期二返回大陆前，批评台湾歪曲事实、推卸责任、没有解决问题的诚意，“后果由民进党当局负责”。

詹志宏星期五在陆委会例行记者会上应询时说，有些人士认为这是协商破局，其实是对谈判不了解，除非双方宣布永远不能谈，否则没有破裂的问题。

他说，就陆委会了解，双方已充分表达自己的立场、要求、期待，海巡署也公开表示，有部分事项双方已有大致共识。待司法调查结果公布后，主管机关应会通知陆方，特别是罹难者遗体要火化或是要送回大陆，这些手续都有待继续协商安排。

此外，詹志宏也否认两岸沟通机制停摆，并指双方在事故发生第一时间，就透过既有联系机制达成进一步沟通协商的程序与安排。

而针对陆船翻覆案引发两岸局势升高的可能，台湾国防部长邱国正星期四在立法院答复立委质询时坦言，当前两岸状况很严峻，他每天都提心吊胆，若处理不当恐会擦枪走火。

詹志宏星期五被问到如何评估两岸情势时则说，国防部门不松懈，负起战备警戒责任，应该给予鼓励支持，但政府的综合评估是两岸情势整体可控。

至于媒体问到，台湾政府如何评估这次大陆全国两会（人大、政协年会）释放的对台信号，詹志宏则说，从大陆国务院政府工作报告中，可以体会到他们还是希望能够采取和平的方式，来推展两岸关系。

不过，他接着指出，大陆在具体作为上又警告世界各国不能这样、不能那样，“这样的重重限制，表现不出他们对台工作的自信心”。

詹志宏并呼吁陆方，应对自身对台工作有自信，“具体的方式就是要对学生有自信，放他们过来（台湾）；要对观光客要有自信，就放他们过来”，同时也把不必要的军事威胁、经济施压拿掉。

他说，如此两岸交流就能慢慢恢复到健康、有序的情境，可以增进彼此了解，更多的交流、合作就能进行。