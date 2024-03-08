两高报告把优化民营经济发展环境和增强企业信心列为工作重点

民营企业信心低落、市场情绪悲观之际，中国最高人民法院和最高人民检察院都在今年的工作报告中大篇幅阐述保护民营企业的工作，分别把持续优化民营经济发展壮大法治环境，以及用法治增强企业发展信心列为今年工作重点。

对比过去两年，这是最高检首次在工作报告中提出“用法治增强企业发展信心”，也是最高法首次把“依法促进民营经济发展壮大”列为上一年工作回顾的独立小节。

中国最高人民检察院检察长应勇和最高人民法院院长张军，星期五（3月8日）分别向全国人大做报告。

应勇在最高检报告中回顾去年的工作时称，最高检着力营造法治化营商环境。最高检报告过去两年谈到有关营商环境的内容时，在谈及企业的同时也聚焦“保就业保民生”，今年的报告则侧重民营企业。

中国经济在疫情后复苏乏力，市场对民营经济的信心不足；这些年来，民企面对的不公平竞争也一直受到诟病。

最高检的报告力图回应关切，以起诉破坏市场经济秩序犯罪数量同比上升20.4%、制定推动民营经济发展壮大23条检察意见等为例，强调最高检过去一年注重运用法治方式稳定社会预期、提振市场信心。

报告列出的最高检工作还包括，对各类经营主体一视同仁对待，依法平等保护；以及依法保护企业产权和企业家权益等。

在阐述今年工作安排时，报告指明要为“经济回升向好、长期向好提供法治保障”，并且开展“检察护企”专项行动，用法治增强企业发展信心。

报告也提出，要加强关键核心技术、新兴产业领域知识产权司法保护，服务新质生产力加快发展。

最高法报告在回顾去年工作时，有专门小节阐述“依法促进民营经济发展壮大”。其中提到最高法在依法保护民营企业产权和企业家合法权益、力解中小企业急难，以及助力完善企业治理方面的工作。

报告还称，过去一年“司法当好民营企业‘老娘舅’，重在真厚爱真严管”。

在今年的工作安排中，最高法称将“持续优化民营经济发展壮大法治环境”，并且“妥善处理房地产开发、配租配售等合同纠纷，积极服务构建房地产发展新模式”。

两高报告回应正当防卫、刑讯逼供等热点课题

中国官方过去几年持续高压推进反腐，张军在最高法报告中披露，去年审结贪污贿赂等职务犯罪案件达到2万4000件、涉案2万7000人，同比大增19.9%。

去年有30名原中管干部受惩处，包括中国最高人民法院原副院长沈德咏、铁道部原部长盛光祖、辽宁省政协原副主席李文喜。

两高报告也回应了网络热点议题。今年2月上映的电影《第二十条》让正当防卫成为热点课题，最高法报告称“第二十条已被唤醒”，并披露2021年至2023年，77名被告人以正当防卫宣告无罪。

今年1月，嫌疑人孙任泽在新疆伊犁公安机关刑讯逼供后死亡的案子引起舆论关注。最高检披露，过去一年对在诉讼监督中发现的司法工作人员利用职权实施的徇私枉法、滥用职权、刑讯逼供等犯罪，依法立案侦查1976人，同比上升36.5%。这也是最高检多年来首次披露这方面的数据。