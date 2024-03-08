辣椒粉咖喱粉含可致癌“苏丹红” 引发台湾食安风暴

台湾多家厂商贩售的辣椒粉和咖喱粉，含有可能致癌的“苏丹红”，连日引发关切。 行政院长陈建仁星期五（3月8日）在立法院坦承，这是系统性事件，政府已展开逐批检查，从上到下溯源，也感谢地方政府配合卫生福利部进行稽查。

卫生福利部长薛瑞元表示，他们会要求厂商自主检验，并检讨边境检验，3月底完成清查。全台22县市陆续宣布，学生营养午餐暂停使用辣椒粉、咖喱粉烹调食物。

云林县政府1月初接获民众举报，指专售调味粉的济生公司在制程中疑掺入被环境部公告为毒性化学物质的苏丹红。县府展开追查，未料从虾味先 、菜䔕饼等零嘴，到知名餐厅海底捞、八方云集以及维力食品等均被波及。

位于新北市的保欣公司和高雄的津栈、佳广公司，均被查获进口含有苏丹红的辣椒粉等。 朝野立委连日来齐轰政府宣称的食安五环，从边境的源头控管到下游的市场稽查都失灵，所谓的食品云是由厂商自行登记，厂商登记不实并无罚则，无法保障人民的食安。

执政的民进党立委林淑芬星期五怒批卫福部食品药物管理署长吴秀梅凟职、不作为；向陈建仁质询时，埋怨吴秀梅还辩称苏丹红不一定会致癌，陈建仁赶紧回应“这不对”。

林淑芬指出，津栈、佳广两家公司从中国大陆进口含苏丹红辣椒粉，详细追查后发现这两家公司都是同一个负责人；且至少还有九家公司在高雄的地址和津栈、佳广相同，包括一家叫做初衣食伍的素食公司，仍在电商平台贩卖“香麻辣粉”。

林淑芬表示，食药署称从去年12月以后，海关边境就100%逐批查验。但今年1月这群人还是进口4万公斤含有苏丹红的产品，食药署是在包庇放水吗？

她并揭露，津栈、佳广从大陆的龙海国记公司进口辣椒粉，龙海国记就是同一批人于1997年成立的公司，名称、负责人都一样，只是在边境查验文件的制造厂/ 出口商写“KAVIN SHIPPING LTD”欺骗食药署。业者胆大包天，被退货后绕一圈后再进口台湾，而政府对业者完全没有罚则，只推给检调单位。

陈建仁认为，这样的作法应予处罚。 高雄市长陈其迈指出，已掌握该公司多名家族成员、关系企业与出发货仓储状况，绝对从严执法。