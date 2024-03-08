中国制定民营经济促进法 分析：将保障民企权益和企业家安全

中国将制定民营经济促进法，通过加强法律保障提振民营企业信心。分析指出，新法内容可能包括保障民企合法权益和企业家人身安全；而能否改善市场预期，则要看是否有效落实，有法必依。

星期五（3月8日）出炉的中国全国人大常委会工作报告提出，今年将制定的新法律包括民营经济促进法。

报告未就这部新法内容披露更多细节。中国全国工商联在去年两会（全国人大、政协年会）期间曾建议，民营经济促进法应保障民企与其他所有制企业地位平等、共同发展、公平竞争、互利合作、受平等监管与平等保护。

汇业律师事务所高级合伙人吴冬接受《联合早报》访问时指出，参考现有的中小企业促进法和民办教育促进法，民营经济促进法主要内容可能包括保障民企合法权益和企业家人身安全，例如在市场准入和参与竞争方面对民企和国企一视同仁，以及确保民企不被政府拖欠账款，企业家不被地方公检法部门任意抓捕。

中国经济2022年遭受重挫后，当年12月的中共中央经济工作会议首次提出，要从制度和法律上把对国企民企平等对待的要求落下来；这为民营经济立法奠定基调。

中国官方去年起密集推出促进民营经济发展壮大的政策措施，中共中央、国务院7月印发“民营经济31条”，国家发展改革委9月设立民营经济发展局，央行等八个部门11月又联合印发强化金融支持举措助力民营经济发展壮大的通知。

但受楼市低迷、预期不稳等因素冲击，去年中国民间固定资产投资同比下降0.4％，首次出现年度负增长。民间投资在整体固定资产投资中占比降至50.4%，为2012年有记录以来最低。

在一系列举措收效甚微后，官方今年来转而频繁释放加快推进民营经济立法的信号。

国家发改委主任郑栅洁1月初承诺，将会同有关方面推进加快民营经济促进法立法进程。全国人大财经委员会随后发布审议报告称，民营经济发展促进法“确有立法必要”。2月下旬，中国司法部等部委共同召开民营经济促进法立法座谈会。司法部长贺荣在会上披露，民营经济促进法起草工作已经启动。

本周起召开的两会上，中国高层也透过各种渠道向民企信心喊话。

中国总理李强星期二（5日）在全国人大会议开幕式上宣读的政府工作报告，要求全面落实促进民营经济发展壮大的意见及配套举措，进一步解决市场准入、要素获取、公平执法、权益保护等方面存在的突出问题。

中共总书记习近平同天参加江苏代表团审议时又强调，要支持民营经济和民营企业发展壮大，激发各类经营主体的内生动力和创新活力。

星期五公布的最高法院和最高检察院工作报告，也分别把持续优化民营经济发展壮大法治环境，以及用法治增强企业发展信心列为今年工作重点。

吴冬指出，民办教育促进法2002年颁布后，带动许多民办学校蓬勃发展，这说明只要政策放开，民企竞争力完全不弱于国企。“但并不是说有了法律，营商环境就能改善，还要看地方能否有效落实，有法必依。”

上海女企业家、威达高科技控股董事长周桐宇星期三（6日）在上海人大代表团开放团组会议上，针对民营经济促进法提出六点建议，包括保障民企公平参与竞争，尽量减少行政行为对民企产权的限制与约束，畅通民企维权渠道等。

周桐宇说，期待这部新法能切实从法律制度上把国企和民企平等对待的要求“用硬实的措施尽快地落下来”。