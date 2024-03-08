中国称成功研发领先国际的脑机接口芯片

（北京综合讯）中国一家科技企业称，成功研发一款居于国际领先水平的脑机接口芯片，可让人脑、意念控制假肢。

中国全国人大代表、武汉高德红外股份有限公司董事长黄立星期五（3月8日）在两会（全国人大、政协年会）的采访活动上说，他带领的团队成功研发了65000通道双向的脑机接口芯片。

他说，目前国外的脑机接口芯片只能做到单向3000多个通道。“而我们的脑机接口芯片可以做到65000通道，是双向的，居于国际领先水平。”

黄立说，这项技术能让目前很多实现不了的医药应用成为可能，比如让假肢有真实的感觉，可以用人脑、意念控制假肢；这能让很多神经系统疾病的治疗成为可能，比如癫痫、老年痴呆、抑郁、帕金森等。

“脑机接口”是一种变革性的人机交互技术，工作原理是采集脑部神经信号并分析转换成特定的指令，这能让人在不依赖外周神经和肌肉的情况下，实现大脑与外部设备之间的直接信息交换。

今年1月，美国企业家马斯克旗下的脑机接口公司神经连接（Neuranlink）进行了全球首例脑机接口设备的人体移植。马斯克2月称，移植者恢复良好，已能够实现用意念操控鼠标。

第一财经去年9月引述西湖大学工学院先进神经芯片中心副研究员杨杰说，中国目前有大量学者从事脑机接口研究工作，脑机接口新兴公司不断出现，不过中国在该领域的技术水准“仍与全球有一定的差距，尤其是在一些核心的零部件上还存在赶超空间”。