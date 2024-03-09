新闻人间：“独狼”钟睒睒遭遇公关危机

中国首富、农夫山泉创始人钟睒睒，近日突然遭遇一场公关危机，导致农夫山泉销售暴跌，股价下滑。

这场公关危机的原因，说起来有些出人意料。2月25日，娃哈哈集团创始人宗庆后因病去世。作为中国改革开放后第一代民营企业家的优秀人物，宗庆后艰苦创业，善待职工，成为首富后仍保持朴素低调的生活作风，他的去世引发广大网民的哀悼和怀念。

宗庆后的去世却让钟睒睒意外“躺枪”。由于钟睒睒曾经做过娃哈哈的省级经销商，后来又创立农夫山泉饮品与娃哈形成竞争关系，网络上前些天突然流传起钟睒睒在娃哈哈捞取第一桶金后，与老东家宗庆后翻脸、忘恩负义的消息。还有传言指钟睒睒的儿子已加入美国国籍，农夫山泉或将成为“美国品牌”，等等。

突如其来的负面流言，不仅让钟睒睒的名字冲上了热搜榜，也让农夫山泉的销量和股价双双下跌。自称不喜与人打交道、被媒体称为“孤狼”的钟睒睒不得不出面解释，发文澄清他当年创业所得的第一桶金来自布匹生意，而非网上所说的来自于娃哈哈。钟睒睒还强调，娃哈哈与农夫山泉虽然互有诉讼，最终双方都握手言和。“我对宗老企业家精神的尊敬，却从没有动摇过。”

钟睒睒的“危机公关”显然没有解除农夫山泉的公关危机。这几天网络上又有声音指责农夫山泉旗下产品打着中国茶文化的名义，植入日本的文化元素，有“媚日”嫌疑。还有人宣称，钟睒睒一个卖饮品的成为中国首富，这不正常，中国应该扶持搞科技创新的企业家当首富，才有利于国家发展，云云。

实际上，今年70岁的钟睒睒也曾历经坎坷。他小学五年级后就被迫辍学，做过泥瓦匠和木工。上世纪八十年代初，钟睒睒考入浙江广播电视大学，并进入《浙江日报》农村部担任记者。当记者期间，钟睒睒跑遍了浙江80多个县市，采访过500多名企业家。

1988年，钟睒睒辞职去海南创业，他办过报纸，种过蘑菇，卖过窗帘，也卖过保健品和疫苗，积累了创业本钱。

1996年，钟睒睒创办了农夫山泉。2012年底，农夫山泉系列产品销售额突破百亿（人民币，约20亿新元）。2020年，农夫山泉在香港交易所上市，钟睒睒成为中国新首富。

创业成功后的钟睒睒深知保持低调的重要性。他不参加任何协会，也不担任人大代表、政协委员，不出席政府部门召集的会议，也极少和其他企业家交往。在热衷搞人脉关系的中国企业家中，钟睒睒是个罕见的异类。

但三度问鼎中国首富的钟睒睒，不可能生活在世外桃源。在中国外部压力增大、内部民粹意识增长的背景下，钟睒睒恐怕很难再继续“闷声发大财”。他和农夫山泉能否摆脱这场公关危机，还需要时日验证。