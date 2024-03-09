台湾人大代表：台湾人不认同自己是中国人是一个悲剧

台湾出生的中国全国人大代表陈云英说，台湾人不认同自己是中国人是一个悲剧。

中国全国人大会议星期六（3月9日）举行台湾代表团开放团组会议，并接受中外记者提问。

陈云英在回答有关台湾总统选举结果对两岸前景影响的提问时，引述中国大陆国台办说，“选举结果不代表主流民意”。

“自称台独工作者”的民进党籍赖清德今年1月在台湾总统大选中获胜，民进党由此首次得以连续执政超过八年，外界担忧这将给两岸关系蒙上阴影。

陈云英称，民进党的得票率是40%，而不少年轻选票流向民众党；台湾会从过去的蓝绿对抗，走向三党共治的时代，台湾社会也会弱化。“我们不说它崩溃，它在弱化的过程当中，分离主义的活动会非常猖獗。”

她认为，台湾选民在每一次选举都要经过煽情造势，加深自己不是中国人的认知洗脑，“其实对于台湾同胞来说，不认同自己是中国人是一个悲剧”。

陈云英是中国著名经济学家林毅夫的妻子。她在今年两会提出加强台湾青少年实施爱国主义教育的建议。

陈云英星期六也质疑民进党政府在两岸语言文化无障碍、交通距离短、中国大陆经济体量大等利好因素下，继续开展“去中国化”炒作，是否要让台湾青年人没有未来。

陈云英等12名台湾人大代表在会议上还对两岸交流、融合发展，以及台湾青年就业等课题发言。

至于在场不少媒体关注的金门翻船事件，代表们在会议后被追问时都没有作出任何回应。