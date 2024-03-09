中国2月CPI半年来首次上涨

（北京综合讯）中国的消费者价格指数（CPI）自去年8月以来首次上涨，显示农历新年旺盛的消费和旅游为处于通缩压力下的中国经济提供了一些喘息的机会。

中国国家统计局星期六（3月9日）公布的数据显示，中国2月CPI同比上涨0.7%，环比上涨1.0%，高于市场预期。扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨1.2%，涨幅比上月扩大0.8个百分点，为2022年2月以来最高涨幅。

此前中国CPI数据一连数月下降，1月份CPI同比下降0.8%，创2009年9月以来最低。市场认为，2月的回升有助于遏制中国经济的通缩势头。

中国国家统计局城市司首席统计师董莉娟说，春节期间消费需求增加，加上部分地区雨雪天气影响供给，鲜菜、猪肉、水产品和鲜果价格分别上涨，影响CPI上涨约0.58个百分点。

此外，春节期间出行和文娱消费需求大幅增加，飞机票、交通工具租赁费、旅游、电影及演出票价涨幅较大，也拉动CPI数据。

不过，中国2月的工业生产者出厂价格指数（PPI）同比下降2.7%，环比下降0.2%，降幅高于路透社调查预测的2.5%，且这一数据在过去一年半间持续下降。

董莉娟说，受春节假日等因素影响，工业生产处于传统淡季。

分析师：仍未走出通缩压力

最新的贸易数据也超过预期。中国海关总署星期四（3月7日）公布，中国1月至2月的出口同比增长7.1%，连续第三个月增长。

优于预期的贸易和通胀数据在一定程度上显示中国经济出现了好转的迹象，但PPI的连月下降也反映出工业需求景气仍然偏弱。

保银资本（Pinpoint Asset Management）总裁兼首席经济学家张智威对路透社说，现在得出中国通缩已经结束的结论还为时过早。他指出，中国国内需求仍相当疲弱，新房销售尚未企稳。

中指研究院数据显示，今年1月至2月，中国百大房企销售总额同比下降51.6%。

瑞银经济学家在上周发布的一份研究报告中说，预计今年CPI和PPI温和复苏，但房地产市场的进一步下滑将带来更大的通缩风险。

今年中国政府将通胀目标设定在3%左右，与去年相同。但去年全年CPI增长仅0.2%，未达目标。