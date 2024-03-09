中国官方再提房住不炒 强调失能房企“该破产的破产”

中国房地产颓势持续，住房和城乡建设部部长倪虹再提“房住不炒”，并强调对于严重资不抵债、失去经营能力的房企，要按照法治化、市场化原则，“该破产的破产、该重组的重组”。

中国全国人大会议星期六（3月9日）举行民生主题记者会，倪虹在会上阐述如何构建房地产发展新模式时首先强调，要始终坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位。

出席记者会的官员还包括教育部部长怀进鹏、人力资源和社会保障部部长王晓萍，以及国家疾病预防控制局局长王贺胜。

今年的中国政府工作报告连续第二年在部署工作时未提“房住不炒”，而是提出要适应新型城镇化发展趋势和房地产市场供求关系变化，加快构建房地产发展新模式。

倪虹说，政府将指导各地编制好住房发展规划，并且完善房屋从开发建设到维护使用的全生命周期管理机制。在供给方面，则要改革完善商品房开发、融资、销售等基础性制度，“有力有序推进现房销售”。

恒大和碧桂园等中国房地产巨头过去几年接连陷入危机，令市场对中国房企发展前景感到悲观。

倪虹在谈到个别房企资金链断裂、房地产市场调整等风险挑战时，强调中国房地产市场调整转型，稳定市场任务依然艰巨。

倪虹说，政府将聚焦稳市场、防风险、促转型三方面的工作。他敦促城市政府扛起责任，根据人口情况、供需情况以及保障需求，编制好、实施好住房发展规划，因城施策优化房地产政策，稳定房地产市场。

倪虹也强调将一视同仁支持不同所有制房地产企业合理融资需求。但他同时表明：”对严重资不抵债、失去经营能力的房企，要按照法治化、市场化的原则，该破产的破产，该重组的重组。对于有损害群众利益行为的，坚决依法查处，让他们付出应有的代价。”

王晓萍：就业总量压力不减

受低迷经济影响，中国16岁至24岁青年失业率去年连续六个月攀升，去年6月达到21.3%的高峰。官方此后一度暂停公布青年失业率，并在今年1月恢复公布不涵盖在校学生的青年失业率。在调整统计方式后，1月16至24岁青年的失业率降至14.6%。

王晓萍在回应有关就业的提问时称，对“保持就业局势持续稳定有信心”；但她同时指出，目前“就业总量压力不减，结构性矛盾仍待破解，部分劳动者就业面临一些困难问题，稳就业还须付出更多努力”。

中国今年高校应届毕业生规模预计达1179万人，再创历史新高，意味着高校毕业生就业压力将进一步加大。

王晓萍说，政府下来将全力稳定就业岗位、拓宽就业渠道、提升就业技能、优化就业服务、保障重点群体，并强调将“强化促进青年就业政策举措，拓宽市场化渠道，稳定公共岗位规模，优化全周期就业创业指导服务”。