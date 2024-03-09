美媒：中国官方要求国企2027年前汰换外国软件

（北京讯）美国媒体披露，中国政府已下达指令，要求金融及能源等领域的国有企业，在2027年前汰换信息科技系统内的外国软件。

据《华尔街日报》星期四（3月7日）报道，中国政府2022年下发编号为79号的文件，要求国有企业使用国产产品汰换工作中使用的各类外国计算机操作系统和相关软件。这份文件只允许高层阅读，不许复制。

报道称，根据该报看到的数据和采购文件，以及知情人士透露，即便中国的替代品有时并不那么好用，国有企业仍已经加大了对国产品牌的采购力度。

随着美国开始严控中国获取外界先进科技，中国近年来愈发注重推进科技自立自强，以期降低高新技术领域对外依赖。今年的中国政府工作报告就提出，发展新质生产力、实施科教兴国、扩大内需为2024年头三项工作任务。

报道称，中国政府这一指令削弱了美国公司在中国市场上的竞争优势，扩大了将美国技术挤出中国的行动，一些人将其称为“消A”行动，即“清除美国科技”。知情人士称，该指令实施至今，确实已见成效，包括Dell、IBM和思科系统等公司的大部分设备，已逐渐被中国本土的竞争对手取代。

中国今年拟推动大规模设备更新和消费品以旧换新。中国国家发改委主任郑栅洁两会期间表示，这估计涉及5万亿元（9395亿新元）以上的巨大市场。