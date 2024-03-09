万科存入逾6亿美元偿还即将到期美元债

（深圳综合讯）中国房地产巨企万科公告，已存入逾6亿美元偿还下星期一（3月11日）到期的美元债，回应了外界对万科可能因现金流紧张而违约的担忧。

万科企业股份有限公司董事会星期五（3月8日）发布公告，公司旗下全资子公司万科地产发行的一笔中期票据将于3月11日到期，万科星期五已按尚未偿还本金连同利息合计6亿4685万2500美元（8.6亿新元）存入于代理行指定银行账户。

这是万科一周内第二次就偿债行为发布公告。万科星期二（3月5日）发布公告表示，对3月11日到期的美元债“VNKRLE5.35”，所有资金已经到位，偿债工作在有序铺排中。

二次公告后，万科多只境内债券恢复上涨，其中“22万科06”上涨15.97%，盘中一度涨超20%触发临时停牌；万科在香港的股票价格也上涨1.47%。

一周内两次发布能够按时付清债务的公告，意在平息市场对该公司现金流的担忧。路透社引述匿名人士消息称，本月在债务压力之下，万科向私募债权方泰康保险、太平保险以及新华保险都提出了债务展期要求。

但有市场传闻称，新华保险拒绝了展期要求。传闻导致万科股价和债券价格双双下跌，境内债券最大跌幅达到35%。新华保险方面3月3日否认了该消息，并表示对中国经济发展充满信心，坚决支持中国房地产业健康发展。

万科稳居中国房地产销量第二，是中国房地产行业陷入低迷后少数没有公开违约的头部企业；投资人对万科的运营情况格外关注。据财新网报道，除保险公司的百亿级的私募债外，万科今年将有逾296亿元人民币（55.62亿新元）的公开债务到期。