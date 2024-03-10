曹忠明出任中国驻新加坡大使 预计本月底履新

中国驻比利时原大使曹忠明将出任中国驻新加坡大使，预计于本月底履新。

上一任中国驻新加坡大使孙海燕去年7月底卸任返回中国后，中国驻新加坡大使的职位一直悬空至今。据《联合早报》了解，曹忠明将接任，他的新职务近日已确定。

曹忠明此前是中国驻比利时大使。中国驻比利时大使馆网站显示，今年2月2日，大使馆举办了“中国驻比利时大使曹忠明夫妇离任暨龙年春节招待会”，曹忠明在活动上回顾了担任大使五年多的历程。

农历新年期间，曹忠明也在比利时参加了多个当地侨界举办的新春庆祝活动。

公开资料显示，今年59岁的曹忠明是浙江宁波人、法学硕士，1989年从北京大学毕业后进入中国外交系统，曾在外交部非洲司工作多年。

他从非洲司科员、随员起步，并曾派驻过中非国家乍得（Chad），担任随员、三秘，也派驻过中国驻法国大使馆担任参赞，2006年出任非洲司副司长。

2011年，曹忠明出任中国驻西非国家马里大使，2014年回国后担任外交部干部司副司长，隔年升任司长。干部司主要负责外交部和驻外机构人事管理工作，包括承办驻外机构主要官员任免的具体工作等。

曹忠明在2018年再度出使，任中国驻比利时大使，直到今年2月。据《联合早报》了解，曹忠明预计将在3月底到新加坡履职。

曹忠明将是第13任中国驻新加坡大使。上一任中国驻新加坡大使孙海燕2022年5月抵新，去年7月返回中国，升任中共中央对外联络部副部长。今年52岁的孙海燕目前是中联部领导层中最年轻的一员，在副部长中排名第三。