台媒：国安团队高官或留任　萧美琴会是“有实权副总统”

（台北综合讯）台湾媒体报道，台湾总统当选人赖清德在选举之前已多次宣示将延续现任总统蔡英文的两岸外交路线，因此国安团队不太可能出现大异动。有党内人士认为，国安会秘书长顾立雄、国安局长蔡明彦等多名核心官员很可能留任，副总统当选人萧美琴则会是个“有实权的副总统”。

《联合报》3月10日报道，民进党内人士分析，蔡英文过去八年的两岸外交关系稳健、不躁进，尤其是台美关系成果有目共睹，赖清德在选前多次表态将延续“蔡英文路线”，因此赖政府执政初期，有望沿用蔡政府的国安人事。

另一党内人士则认为，顾立雄不会裸退，问题只是在哪个位置，国安圈内评估，顾立雄很可能留任国安会秘书长，也有人认为他可能接任国防部长。党内人士也说，萧美琴已进入决策圈，她娴熟国安团队，高层也有一定共识，初期会是个“有实权的副总统”。

此外，因为金厦海域争议而成在野党箭靶的海委会主委管碧玲是否留任也受关注。

台湾海巡署3月9日在高雄举办云林舰交船典礼，蔡英文、赖清德和管碧玲同台出席。蔡英文致词时特别感谢管碧玲，此举被解读为高层力挺管碧玲意味浓厚。

台湾网络舆情调查显示，管碧玲的网络负面声量占比高达四成，是目前“仇恨值”最高的部会首长。

另据中时新闻网报道，资深媒体人黄扬明说，国防部长邱国正近日称两岸“濒临动武”边缘，若赖清德继续沿用蔡政府的国安团队，台湾民众在赖清德5月20日上任后的四年，可能每天都睡不好。