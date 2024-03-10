中共中央军委副主席何卫东：严打军队“虚假战力”

《南华早报》引述的专家分析，何卫东讲话传达的信息简短而含糊，但可能与军事装备采购的质量缺陷有关，也可能是指向解放军在训练与演习中的欺骗行为。

（北京综合讯）中国军方最高领导之一、中央军委副主席何卫东誓言打击“虚假战力”。媒体分析称，这可能与军方反腐败调查的重点领域、解放军武器装备采购有关。

香港《南华早报》星期六（3月9日）报道，根据该报获得的会议纪要，何卫东上星期二（5日）在两会期间出席解放军代表团讨论时做了上述发言。另据新华社报道，解放军和武警部队代表团5日下午分组审议政府工作报告，何卫东参加。

何卫东也是中共政治局委员，也是中国第三号军事人物。《南华早报》引述的专家分析，何卫东讲话传达的信息简短而含糊，但可能与军事装备采购的质量缺陷有关，也可能是指向解放军在训练与演习中的欺骗行为。

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究学院中国项目研究员蔡志祥在报道中称，军事采购领域里的腐败行为，将对军事硬件的质量，以及解放军的实战表现构成影响。

去年中以来，解放军与中国军事工业系统大批官员落马，包括曾任中央军委装备发展部部长的前国务委员、国防部长李尚福，火箭军原司令员李玉超等九名将领，以及航空航天与兵器工业领域的央企高管。外界普遍认为，李尚福与火箭军“出事”与军事采购弊案有关。

彭博社1月引述美国情报机构消息报道称，解放军部署的一些导弹灌装了水，而不是导弹燃料；部署在中国西部的导弹发射井，发射井井盖无法有效运作，影响导弹发射。报道并未提供更多具体信息。

《解放军报》2021年7月一篇报道披露，在一场高原演习里，官兵发现自己所操作某型电子干扰装备的很多参数，到了高原环境竟变得无效，导致装备无法发挥出最大效能。

印度退役将领批评

中国出售武器质量差

另据瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所的数据，2016年至2020年，中国的武器出口量较之前五年下降了7.8%，西方分析人士认为这与中国武器质量不达标有关。印度退役将领帕莱普拉维尚卡尔（Palepu Ravi Shankar）去年12月在印度媒体刊文批评， 中国出售给巴基斯坦、尼日利亚、孟加拉、缅甸的武器，多次被曝质量差。

除了武器装备采购问题，何卫东批评的“虚假战力”，也可以指没有达到要求标准的训练或演习，例如把在黄昏进行的演习当做“夜间演习”。

对此，中国军事专家傅前哨在《南华早报》报道中说，军队训练与演习应按照实战条件进行，而不是成为一场表演。