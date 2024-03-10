中国两会期间加强网络管控 军方发短片普及翻墙违法

（北京综合讯）中国官方据报在今年两会（全国人大、政协年会）期间加大了网络管控力度。中国军方也在此期间发布普及“翻墙”违法的宣传片，但因为内容过于详细被指像“翻墙教学片”。

据法新社星期天（3月10日）报道，中国最受外国人欢迎的虚拟私人网络（VPN）供应商之一Astrill的一名代表说，中国在两会期间加大了网络审查力度，目前该公司并非所有的VPN线路都能正常运行，公司正在加紧努力恢复正常服务。

除了加强管制VPN，中国社交媒体微博也在两会期间迅速屏蔽敏感话题。关于取消总理记者会的讨论，很快从搜索结果中被删除，另一则与中国经济困境相关、题为“中产的孩子没有未来”的文章也被删除。

另一方面，中国解放军郑州联勤保障中心星期六（9日）在官方抖音账号，发布一则普及翻墙违法的短片，讲述一名军人翻墙上网并被军方拘捕的情节。

短片详细呈现了翻墙的方法和各种用途，包括上境外网下载网络加速器、购买VPN服务，之后再浏览境外网站、玩游戏、使用中国大陆禁用的社交平台X、脸书等。

短片发布后，不少中国网民认为，这条原想宣传翻墙违法严重性的短片，更像是官方拍摄的翻墙教学片，“不会的都能被教会”。

解放军郑州联勤保障中心一度将短片下架修改，将片中示范使用翻墙软件的画面进行处理，还提醒“不要当教程看”。不过，经处理的短片星期六晚10时再度被下架。

中国1996年出台法律规定，明确禁止非官方信道的翻墙行为。网传去年9月河北承德一名程序员就曾因翻墙为境外公司工作，被当地公安罚款并没收所得逾100万元（人民币，18万7900新元）。