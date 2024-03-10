政协闭幕强调坚持中共全面领导 分析：两会系统性突出“习核心”

中国全国政协主席王沪宁强调，只有毫不动摇坚持中共领导，中国式现代化才能前景光明，繁荣兴盛。分析认为，这个表述与取消总理记者会等两会（全国人大、政协年会）期间其他安排一样，都是突出中共总书记习近平核心领导地位的“系统性工程”一环。

为期六天的全国政协年会星期天（3月10日）闭幕。王沪宁在北京人民大会堂举行的闭幕式上围绕“中国式现代化”阐述政协职责和工作规划。

王沪宁说，政协要提高政治站位，深化对推进中国式现代化的思想认识，即只有毫不动摇坚持中共领导，中国式现代化才能前景光明，繁荣兴盛。要把坚持中共的全面领导落实到政协工作中，体现在实际行动上。

他也要求政协聚焦重点任务，以高质量建言助推中国式现代化；紧扣中央重大决策部署、国家重大战略需求、发展中重大现实问题深入协商议政，积极建言献策。要把握协商式监督定位，助推中共中央有关重大决策部署落到实处。

此外，政协还要坚持大团结大联合，为推进中国式现代化广泛凝心聚力；要“调动一切可以调动的积极因素，团结一切可以团结的力量”；讲好中国故事，“讲清楚中国式现代化既造福中国人民、又促进世界各国现代化”，助力营造良好外部环境。

闭幕式上表决通过的政治决议也强调，“两个确立”（确立习近平党中央的核心、全党的核心地位，确立习思想的指导地位）是中共团结带领全国各族人民应对一切不确定性的最大确定性、最大底气、最大保证。政协要始终在思想上、政治上、行动上同以习近平为核心的中共中央保持高度一致。

根据现场宣读的决议版本，这份政治决议中15次提及习近平，多于去年的14次，更远超2022年汪洋任政协主席时的六次。“中共中央”出现的次数，也从两年前的三次，增至去年的七次，再到今年的八次。

台湾政治大学国际关系研究中心主任寇健文接受《联合早报》访问时分析，今年两会从取消总理记者会，到修订国务院组织法，再到政协表述转变，都是系统性工程的一部分；旨在“推进国家治理体系和治理能力现代化”，也就是“把党的领导落实到国家治理各领域各方面各环节”。

国务院组织法修订案预计在星期一（11日）的全国人大年会闭幕式上表决通过。中共政治局委员、全国人大副委员长李鸿忠强调，修订这部法律的首要政治要求，就是将习近平新时代中国特色社会主义思想，作为国务院各项工作的指导思想。

寇健文指出，上述系统性工程的核心目的是强化中共尤其是习近平的全面领导，这表现在习近平的地位更加突出，国务院、政协等其他机构和团体影响力下降。“今后将由中共中央直接对人民负责，因此国务院总理不再需要记者会这种‘个人秀’。”

他进一步分析，权力集中的后果，短期内可能体现在“集中力量办大事”，将举国之力投入到战略性领域；长期问题则是强人政治下的接班继承，例如权力过渡期的不确定性大幅上升。

寇建文说：“现在可以确定的是，未来两会将变得越来越没有看头。”

另一方面，今年的政协政治决议也增加涉台表述，要求政协委员认真学习贯彻，坚持新时代中共解决台湾问题的总体方略，团结一切可以团结的爱国力量，深化两岸各领域融合发展，“共同推进祖国和平统一进程”。

（《联合早报》陈婧北京报道）