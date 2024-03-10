仅访基辅半天 官方罕见未提李辉表态发言

中国政府欧亚事务特别代表李辉上周抵达基辅访问，仅短暂停留半天，比他10个月前访问乌克兰两天时间大幅缩短，此行也未获乌国总统泽连斯基会见。中国外交部在李辉访乌后以“坦诚友好”简短形容此访，但罕见未提供李辉在当地的任何表态发言。

受访学者分析，中欧在俄乌战争问题上分歧扩大之际，李辉此行透露出北京在乌克兰问题上的政治立场没有任何调整，同时也不寻求在调停工作上取得突破，因此让欧洲、乌克兰对中国政府代表到访不抱任何期待。

李辉3月2日开启乌克兰危机第二轮穿梭外交，是他时隔10个月再访俄乌欧斡旋，此次先后访问俄罗斯、欧盟总部、波兰、乌克兰、德国和法国。

中国外交部上周五（3月8日）简短发布消息说，李辉上周四（7日）中午乘火车抵达基辅，傍晚结束对乌国的访问并同样乘火车离开，期间与乌克兰总统办公厅主任叶尔马克、第一副总理斯维里坚科、外长库列巴等就乌克兰危机进行“坦诚友好会谈”。

叶尔马克在与李辉会后发表的声明中，则表示赞赏与中国的伙伴关系，并希星期四的会谈将为两国深化和加强关系再迈出一步。

乌克兰官员也向李辉介绍前线战况、黑海走廊谷物出口进展和交换战俘工作，双方也讨论了泽连斯基的和平方案。

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际关系学院副教授李明江接受《联合早报》采访时研判，李辉此行重点更多是放在了解情况，而不再是向欧洲和乌克兰解释北京的政策立场，“在解决俄乌问题上，他（李辉）也没有展现任何意图，要做任何实质性的事情”。

李明江指出，李辉在访乌之前的谈话已清楚表明，北京在乌克兰问题上的政治立场没有任何调整，这也导致欧洲、乌克兰对李辉再度到访不抱任何期望，认为与他的互动接触“象征性大于实质性”。

自俄乌战争爆发以来，中国没有谴责俄罗斯入侵乌克兰，也不配合西方对俄制裁，还不断加强对俄贸易，并以劝和促谈的中立者、调停者角色自居。

乌克兰官员星期四也向李辉展示朝鲜制造，并提供俄罗斯用以攻击乌克兰的导弹和武器碎片。

李明江分析，乌克兰意图非常明显，就是希望中国施加外交影响力，让朝鲜停止对俄供应导弹武器。但中国这两年在俄乌战争问题上最核心的目标是“不要得罪俄罗斯”，预计在平壤向莫斯科提供武器的问题上，北京不会对朝施压或做任何协调。

俄乌战争近期再度冲击中欧关系。欧盟2月21日对俄罗斯实施新制裁，首次把疑似为俄国提供援助的中国公司纳入制裁名单。

李辉3月4日抵达布鲁塞尔与欧盟官员会谈，连续两天对欧盟将中国企业列入最新对俄制裁名单表示反对，敦促欧盟无条件取消这项单边制裁。

在结束访乌后，李辉星期六（9日）则同德国外交部国务秘书巴格尔举行会谈，表示当前冲突对抗有进一步升级的风险，不符合国际社会的共同利益，中国愿同德国一道支持适时召开各方平等参与的和平会议，为尽快停火止战铺路搭桥。