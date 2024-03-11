福建舰甲板涂装完成逾七成 中国首艘电磁弹射航母即将海试

（香港讯）最近传出的空中俯拍照片显示，仍在进行系泊试验的中国首艘电磁弹射航空母舰“福建号”，其飞行甲板涂装已完成逾70%，预计很快就会进行首次海试，中国海军距离“三航母时代”为期不远。

福建舰是中国首艘弹射型航空母舰，也是首艘采用平直通长飞行甲板的航母，不仅能让舰载机满载起飞，还能大幅提升舰载机出动架次。该舰满载排水量8万余吨，携带舰载机的数量可能大幅增加。该舰配置电磁弹射和阻拦装置，紧追美国最新型“福特号”核动力航母。

香港《星岛日报》星期一（3月11日）报道称，目前福建舰还在进行系泊试验；但根据最新照片来看，福建舰施工进度相当地快，估计短时间之内就会进行海试。一旦进入海试，服役时间便能大致推算出来。

同时，歼-35隐身战机、空警-600预警机、隐形无人机是否会部署至福建舰，也是外界推测福建舰战斗力的焦点装备。《星岛日报》报道称，以福建舰系泊试验的动态与各方消息显示，歼-35隐身战机几乎能确定要在福建舰上服役，福建舰海试期间也可能载歼-35模型进行试验。

今年1月，中国中央电视台《新闻联播》播出福建舰画面。相较2022年6月福建舰下水的画面，此次公布的画面中，福建舰电磁弹射装置上的施工棚已经拆除，三条弹射轨道清晰可见。军事评论员据此研判，福建舰已进入建造尾声。