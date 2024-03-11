两会对台论述显示和统仍是首要目标

中国全国两会（人大、政协年会）星期一（3月11日）正式落幕。台湾学者受访时分析，这次两会的对台论述看不出新要求，可以确定“和平统一”仍是首要目标。不过随着北京“说少做多”趋势日渐明显，未来藉由两会观察对台政策的难度会上升。

回顾今年中国两会期间，不论人大或政协开幕时的对台论述都较往年有所减少。例如，中国全国政协主席王沪宁3月4日在开幕式上仅回顾了过去一年的对台工作，未提及今年目标。

中国总理李强3月5日在人大会议开幕式宣读政府工作报告时，则罕见未回顾去年对台工作，提及今年工作时则只提“统一”，较去年的“和平统一”少了“和平”两字，一度引发外界议论。

不过，在中国全国政协会议上星期天（3月10日）全票通过的政治决议载明，要学习贯彻“新时代党解决台湾问题总体方略”，团结一切可以团结的爱国力量，深化两岸各领域融合发展，共同推进和平统一进程。

这也是过去两年以来，政协政治决议首次载入“和平统一”。去年中国全国政协通过的政治决议，对台湾议题仅提到“推进祖国统一”；2022年的政治决议则提到，要坚持一个中国原则和九二共识，坚决反对台独分裂行径。

除此之外，中共总书记习近平3月6日出席全国政协会议的民革（中国国民党革命委员会）、科技、环境资源界别委员联组会时也强调，要不断壮大反独促统力量，“共同推进祖国和平统一进程”。

解放军和武警部队代表团新闻发言人吴谦3月9日也承续这番定调，进一步强调大陆愿以最大的诚意，尽最大的努力争取和平统一的前景，但绝不会给“台独”分裂行径留下一丝一毫空间。

曾任国民党大陆事务部副主任的台湾致理科技大学国际贸易系副教授张弘远，在接受《联合早报》采访时分析，这次两会并未如外界预期，针对台湾新任政府5月20日的就职，提出明确方向性或具体论述的要求，且论述篇幅也有所减少。

他认为，这显示北京预测台湾准总统赖清德上任之后，只会从现状再往两岸分离的方向推进，因此不抱任何期待。但唯一可以确定的是，“和平统一”仍是北京对台首要目标。

进一步对照金门事件、M503航线事件，张弘远研判，大陆对台“说少做多”的趋势日渐明显，会更利用议题导向的方式，一步步压缩两岸过去存在的一些善意模糊。台湾在无法确定下任美国总统会由谁当选之前，处于战略被动的劣势，只能保守以待。

另一方面，随着今年两会宣布取消总理记者会，张弘远认为，这将使两会的政策透明度越来越低、对外政治公关能力越来越弱；台湾藉由两会观察对台政策的难度也会上升，越来越难预判大陆官方的政策走向，而两岸民间的敌意螺旋则会继续探底。