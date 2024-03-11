台国安局长：解放军联合战备警巡有常态化趋势

台湾国家安全局局长蔡明彦说，解放军平均七到10天就会到台海展开联合战备警巡，有常态化趋势。他也评估，北京会在候任总统赖清德5月20日发表就职演说的前后加强对台施压，以影响新政府的两岸政策。

蔡明彦星期一（3月11日）应邀到立法院外交及国防委员会，针对“因应中共两会召开及年底美国总统大选，就国际及两岸局势发展之研析”的主题进行专案报告和接受质询。

他在答询时说，中国大陆对台湾的各种军事施压，是朝向常态化发展，平均七到10天就有约10架战斗轰炸机、特种飞机，搭配三四艘军舰在台海周边活动。

不过，他强调，目前没看到任何显示台海战事一触即发的情资。若有任何违常状况，国安局会依照预应方案应对处理，避免情势升高，影响台海情势稳定。

蔡明彦说，国安局和国防部严密监控台海情势，尤其关注军事动态，持续通过各项情监侦系统与国际友盟，针对大陆现阶段是否有武力犯台的意图和相关动作，进行密集的讨论。

蔡明彦对台海局势的乐观态度，显然与台湾国防部长邱国正形成强烈对比。邱国正3月7日在立法院评估，两岸目前的局势严峻，已经是濒临战争的情况，并坦言每天提心吊胆，“我个人就很紧张，也睡不好”。

针对国安局长与国防部长的矛盾观点，国民党立委马文君在质询时就直接问蔡明彦：“近期你睡得好吗？”

蔡明彦回应，没想到睡觉的问题比专业问题还要难回答，因为讲睡得好，好像他不重视台海紧张情势；说睡不好，则似乎显示台海很紧张。他只能说，有在睡觉。

针对中国大陆在刚落幕的两会（人大、政协）对台政策定调和平统一，蔡明彦认为大陆实际上是“胁迫性和统”，通过军事、经济、政治、资安和认知作战等复合式威胁手段，来落实和平统一路线。

有立委认为，大陆最近推出新词，把将过去的“反独促统”改为“打独促统”，所谓的“打独”，是针对曾自称务实的台独工作者赖清德而来。

蔡明彦答说，国安局会观察相关用词的变化。他表示，北京向来的对台手段，都是软硬兼施的“一手压，一手拉”，他认为北京在赖清德5月20日发表就职演说的前后仍会加强对台施压，以影响台湾两岸政策走向。

针对美国今年11月5日的总统选举如何影响台湾和两岸关系，蔡明彦也维持乐观基调。

他表示，两名美国总统参选人拜登和特朗普都高度关注与中国大陆的战略竞争，对台海安全承诺也作出清楚的宣示，包括两人在总统任内，都分别宣布10个以上的对台军售案。

因此，蔡明彦认为，无论哪一位胜选，美国的“友台制中路线”都不致于出现太大改变。