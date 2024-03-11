美指中国起重机威胁港口安全 上海振华重工否认构成风险

（上海／华盛顿综合讯）美国指中国制造的起重机对国家安全构成风险，将更换在美所有港口的中国造起重机。中国制造商上海振华重工回应称，其起重机不会对任何港口构成网络安全风险。

综合第一财经网与美国之音报道，上海振华重工星期天（3月10日）晚间公告说，注意到美国政府最近基于对美国港口的网络安全顾虑所采取的行动，以及相关媒体报道称振华重工的起重机上安装了“蜂窝调制解调器”。这些器材据报可让起重机受到远程控制，是可用于间谍活动的通信设备。

公告称，公司认真对待美方顾虑，并认为这些报道在没有充分事实审查的情况下容易误导公众。

振华重工称，所供应的起重机应用于包括美国在内的世界各地港口，它们严格按照国际标准、适用的法律法规以及客户确定的技术规格进行设计、制造、运输、安装调试、验收交付。

振华重工是全球最大的港口机械重型装备制造商，港口机械出口世界各国300多个港口，占全球港口设备80%的市场份额。

美国海岸警卫队网络司令部司令范恩此前称，美国各港口使用的起重机中，有200多台在中国制造，占全美港口起重机使用总量近八成。

在发布上述声明后，振华重工公司股价星期一开盘后一度上涨逾3%，随后涨幅收窄，收盘涨逾1%。

美国对中国制造起重机的安全担忧已有时日。《华尔街日报》去年3月报道，五角大楼认为，在美国港口使用中国制造的巨型起重机是潜在的“特洛伊木马”，这些起重机上安装复杂的传感器，中国可以利用它来收集有关进出美国的物资情报。

美国总统拜登今年2月21日签署行政令，赋予美国海岸警卫队更大的权力以监管港口的网络安全，计划在未来五年投资200多亿美元（逾265亿新元）用于港口安全建设，包括在美国制造港口起重机。

对此，中国外交部发言人毛宁2月23日在例行记者会上说，所谓“中国远程控制港口起重机收集数据”完全是无稽之谈，并称中国坚决反对美国泛化国家安全概念，滥用国家力量，无理打压中国的产品和企业。