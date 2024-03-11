港行会成员：在家存放《苹果日报》是否违法要看意图

（香港综合讯）香港特区行政会议成员称，《基本法》第23条立法后，港人在家存放《苹果日报》是否违法，将取决于此举的意图。

据网媒“香港01”星期一（3月11日）报道，作为行会成员的资深律师汤家骅，就市民在家中存放《苹果日报》是否会构成管有煽动刊物罪行做出回应时说，这种行为本身不是犯法，但要看是否有犯罪意图。

汤家骅举例称，如果市民把报纸放在床下留纪念，闲来自己阅读，并无犯罪意图。不过，不时拿出来给人看，利用刊物达到涉及国家安全的违法目的，则可能有问题。

他认为，丢弃相关刊物是最安全的做法。

保安局局长邓炳强早前针对关于在家存放《苹果日报》的问题时说，持有该刊物有“合理辩解”便可。

香港政府全速推进《基本法》第23条立法。《维护国家安全条例草案》上星期五（3月8日）刊宪后，即在立法会首读及二读。法案委员会正全速逐项审议各项条文，上星期六和星期日（9日和10日）照常开工，而星期一早上主要处理警方向法院申请延长羁留期聆讯的相关条文。

香港《明报》星期一刊发了对港府前财经事务及库务局长马时亨的专访。马时亨说，在《基本法》第23条完成立法后，香港贸易发展局等可以组团向西方说明，第23条不是洪水猛兽，因为西方对此未必完全清楚。