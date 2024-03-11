中国官方首度称杨恒均可能不会处决

澳大利亚籍华裔作家杨恒均今年2月被北京法院判处死缓，可能阻碍中澳进一步修复双边关系之际，中国驻澳大使肖千首度公开表态称杨恒均可能不会被处决。肖千也透露中国对澳洲葡萄酒关税的审查进展良好，暗示两国贸易纠纷有望完全落幕。

受访学者分析，中国高级外交官对澳洲释放双重积极信息，相信旨在确保双边关系持续改善的势头不出现重大倒退，同时为外长王毅本月下旬访澳前创造友好氛围。

肖千星期一（3月11日）出席在悉尼举办的澳洲金融评论商业峰会时指出，杨恒均被北京法院以间谍罪判处死缓，并不意味他会立即被处决。肖千说，若杨恒均遵守监禁条款，不再继续犯罪，“理论上，他有可能不会被处决”。

这是中国官方首次公开表示杨恒均可能不会被处决。

58岁的杨恒均本名杨军，原籍中国。中国网上一些消息说，他曾在中国外交部任职，后来辞职进入商界，2000年入籍澳洲。

杨恒均在2019年1月从美国乘飞机前往广州后，被中国当局以涉嫌间谍罪逮捕，并关押长达五年。

北京法院今年2月判处杨恒均死刑，缓期两年执行，杨恒均选择不提出上诉。

这项判决意味着澳洲华裔女记者成蕾去年获释后，澳洲政府无法进一步救出自2021年以来被闭门审讯的杨恒均。澳洲总理阿尔巴尼斯对杨恒均被判死缓表达愤慨，并誓言将持续争取让他获释。

肖千星期一形容杨恒均事件是“个别司法案件”，不应破坏中澳的整体关系。他也淡化外界对杨恒均健康状况的担忧，称杨恒均的健康并不完美，但问题“没有那么严重”。

外界近年担忧杨恒均的健康状况，因为他曾写信给支持者说自己患上肾病，担心会死在狱中。

另一方面，澳洲贸易部长法雷尔上月评估，指杨恒均事件不会影响中国对澳洲葡萄酒关税的审查结果。肖千星期一证实：“事情正在朝着正确的方向、正确的轨道发展。”

台湾淡江大学国际事务与战略研究所教授李大中接受《联合早报》采访时分析，中国高级外交官对澳洲释放双重积极信息，旨在王毅本月访澳前，对堪培拉释放更多善意。

在澳洲总理阿尔巴尼斯2022年5月执政后，中澳持续修复双边关系，北京也大量撤销对澳洲输华商品的限制，包括去年审查对澳洲大麦关税后解除制裁，但仍继续维持对葡萄酒、龙虾等澳洲产品的限制。

针对中国去年11月启动对澳洲葡萄酒关税的审查，法雷尔星期天（10日）说，中国将在3月底前完成审查，并正在审查澳洲龙虾输华限制。法雷尔也警告，若中国审查后不取消关税，澳洲将毫不犹豫恢复向世贸组织提起诉讼。

李大中指出，北京目前仍持续在观察来自堪培拉的诚意，并继续缓慢地解除对澳洲输华商品的制裁。

他分析，肖千未证实中国3月底前将完成审查的消息，表明取消澳洲葡萄酒关税可能还不是板上钉钉。若北京维持制裁，将为中澳继续修复双边关系的势头增加显著障碍。

中澳关系持续受中美在印太地区博弈干扰之际，中国外交部发言人汪文斌星期一批评美英澳军事合作扩大升级的任何企图，都是朝更危险方向迈出的一步，敦促三国停止对地区和平稳定制造更大麻烦。