在野立委联手成立“镜电视申设及后续弊案争议”调阅专案小组

台湾在野的国民党和民众党立法委员，星期一（3月11日）在立法院交通委员会以6比5的表决结果，决议成立“镜电视申设及后续弊案争议”调阅专案小组，并谴责国家通讯传播委员会（NCC）主任委员陈耀祥业务报告极尽敷衍，严重藐视立法院。

NCC于会后发布新闻稿强调，NCC组织法规定，该会委员应超出党派以外，独立行使职权。对于立法院交通委员会决议谴责NCC，并成立镜电视申设调阅专案小组，明显以政治力介入该会过往审议之个案，NCC深表遗憾。

台湾1月初大选后，执政的民进党失去多数席次，国民党和民众党立委星期一在立法院交通委员会联手出击，令陈耀祥难以招架。

民众党立委黄国昌等人星期一一早就召开记者会，痛骂陈耀祥的报告1万3000多字，9300字照抄去年旧内容，应予退回。 曾经担任NCC委员的国民党立委翁晓玲，在交通委员会也指责陈耀祥敷衍，分明是藐视立委。 陈耀祥解释业务架构有持续性，未获接受。

镜电视在2022年取得执照，然而创办人裴伟于镜电视董事会的录音档外流，内容称发照是蔡英文授意，曾引发轩然大波，NCC最后在附带12项决议后通过其执照。

黄国昌指民进党当局护航包庇镜电视，里面黑幕重重，连镜电视三位董事和一位监事都看不下去，具名告诉NCC相关承诺都未做到，NCC只给予警告，显见民进党的政治黑手伸入NCC，大搞顺我者昌、逆我者亡，在台湾媒体界建立恐怖新威权主义文化。

同时，NCC于2020年以亲蓝的中天电视台违规过多为由，不予更换执照。 台北高等行政法院已对其中的15个案件判决中天胜诉。 国民党立委徐巧芯等人指出，NCC当时是用旧的评分表，并阻挠中天电视台阅卷，直到法院要求才同意，作法不妥。

陈耀祥则坚持说，总共裁处26个案件，中天胜诉确定只有两件。NCC有14件是胜诉或确定，还有10个案件在处理当中（指NCC上诉），不会有什么问题。

国民党和民众党立委群起挞伐，指责陈耀祥过去八年任内钳制言论自由，撤销中天电视台执照，纵容镜电视等亲绿媒体，包括三立电视违反NCC“有线电视业者不得直间接经营新闻频道” 的规定，入股系统台中嘉，NCC仅要求限期改善。

国民党立委洪孟楷等人希望陈耀祥在最后两个月任期幡然悔悟，学“周处”除三害，解决过去NCC侵犯新闻自由言论自由的第一害，再用一样的标准检视所有的新闻台， 向民众清楚说明过去是谁指使要关掉中天新闻台。